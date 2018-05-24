Basın fotoğrafçılarının 1920 ve 1930’lu yıllarda Ankara, Belgrad, İstanbul ve Saraybosna’da çektikleri fotoğrafların yer aldığı, “Osmanlı Sonrasında Devinen Şehirler” sergisi sanatseverlerle buluştu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre küratörlüğünü Prof. Dr. Natasa Miskovic‘in yaptığı, İsviçre Basel Üniversitesi, İsviçre Ulusal Bilim Vakfı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Yugoslavya Müzesi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi açıldı.

Küratör Miskovic, Basel Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirdikleri araştırma projesi sonuçlarının, görsel malzemeler eşliğinde sunulduğunu söyledi. Miskovic, projeyi ve sergiyi hazırlarken Osmanlı sonrası dönemde Ankara, Belgrad, İstanbul ve Saraybosna’nın değişimi üzerinde durduklarını, halkın bu 4 şehre bakışını keşfetmek istediklerini kaydetti.

Sergi için, 1920 ve 1930’lu yıllarda Cumhuriyet, Akşam, Politika ve Vreme gazetelerinin foto muhabirlerinin çektiği ve dijital olarak işlenen yaklaşık 200 fotoğraf bir araya getirildi. Sergi, 29 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.