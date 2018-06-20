ÖSYM'nin düzenlediği sınavlar ve sonuçlarını öğrenmek için adaylar sıklıkla ÖSYM'nin internet sitesini ziyaret ediyor. ÖSYM'nin duyurularını öğrenebilmek ve işlem yapabilmek için adayların ÖSYM AİS şifresine sahip olmaları gerekiyor. Peki ÖSYM aday işlemleri şifresi nasıl alınır? Unutulan ÖSYM aday işlemleri şifresi nasıl yenilenir?

ÖSYM'nin yaptığı duyurulara erişmenin en güvenli yolu ÖSYM'nin inetrnet sitesini kullanmak. Siteye girerek, sınav başvurularını tamamlayabilir, sınav sonuçlarını öğrenebilir ve yeni duyuruları görebilirsiniz. ÖSYM son olarak Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçlarını ve üniversiteye girecek adaylar için YKS giriş belgelerini açıkladı. ÖSYM AİS şifresini unuttuysanız işte ÖSYM aday işlemleri şifresini sıfırlama ve yeniden almanın yolu...

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ ŞİFREMİ UNUTTUM, NASIL YENİLERİM?

ÖSYM AİS şifresini unutmanız durumunda şifreyi yenilemeniz veya sıfırlamanız gerekiyor. ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına girdikten sonra, karşınıza açılan sayfada sizden istenilen TC kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak giriniz.

Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

ÖSYM AİS Güvenlik sorusunu unuttum diyorsanız da, şifrenizi aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz.

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