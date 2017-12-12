Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında arttı. Buna göre, araç muayene ücretleri yıl başından itibaren 115,64 lira ile 305,62 lira arasında değişecek.

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2018 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için belirlenen yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

Buna göre, yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 267,86 liradan 305,62 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 198,24 liradan 226,56 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 101,48 liradan 115,64 liraya yükseldi.

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için araç muayene ücreti 2018 şöyle: (TL)

Araç Grubu Eski ücret Yeni ücret Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler 267,86 305,62 Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 198,24 226,56 Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet 101,48 115,64

araç muayene ücreti

Otobüs araç muayene ücreti

kamyon Araç muayene ücreti

çekici Araç muayene ücreti

tanker Araç muayene ücreti