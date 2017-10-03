İzmir- Aydın Otoyolu'nda şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsün şoförü, seyir halindeyken cep telefonuyla oynadı. Şoförün bu hareketi, bir yolcu tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.



DHA'nın haberine göre İzmir- Bodrum seferini yapan yolcu otobüsünu kullanan şoför, bugün sabah saatlerinde İzmir-Aydın Otoyolu'nda ilerlerken, gözünü yoldan ayırıp, cep telefonuyla ilgilendi. Şoförün, otobüs otoyolda hızlı bir şekilde ilerlerken yaptığı bu davranış, şaşkınlığa neden oldu. O anlar ise otobüsün ön tarafında oturan bir yolcu tarafından görüntüledi, ardından sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımda, otobüs şoförünün, yolcular tarafından uyarılmasına rağmen bu davranışını sürdürdüğü de belirtildi.

ŞOFÖRE TEPKİ



Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, adı öğrenilemeyen otobüs şoförünün, en sol şeritte seyir halindeyken elindeki cep telefonuyla ilgilendiği görülüyor. Görüntüyü izleyen birçok kişi yaptığı yorumlarla şoföre tepki gösterdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Kısa bir süre önce de aynı yolda başka bir otobüs firmasina ait yolcu otobüsünde görüntülü konuşma yapan şoför, işten çıkartılmıştı.