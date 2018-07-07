Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Çamlık caddesinde meydana gelen olayda iddiaya göre gece saatlerinde alkollü ve aşırı hızlı olan T.G. (32) isimli şahsın kontrolündeki otomobil ile Harun Gülle (17) kontrolündeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklette bulunan sürücü Harun Gülle ve Emre Taşpınar (17) isimli şahıslar 100 metre sürüklenerek olay yerinde feci halde can verdi.

OLAY YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İHA'nın haberine göre olay yeri savaş alanına dönerken kazayı gören ve kaza sesini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken hafif yaralı olan otomobil sürücüsü ise Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alkollü sürücü kendisinin hareket halinde olmadığını yolun kenarında durup kül tabağını boşalttığını o sırada motosikletli sürücünün kendisine vurduğunu öne sürdü. Olay yerinde bulunan çevredeki vatandaşlar ise hayatını kaybeden şahısların Adli Tıpa kaldırılması üzerine dağıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.