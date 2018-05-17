Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilden deste deste euro saçtılar. Esrarengiz otomobil hiç durmadan yoluna devam ederken, vatandaş saçılan paraları topladı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında çok ilginç bir olay yaşandı. Cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobilin camı açılarak sokağa deste deste euro fırlatıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar saçılan euroları topladı. Polis ekipleri de olay yerine gelerek inceleme yaptı. Iraklı bir işadamı topladığı euroları polise teslim ederken, bazı vatandaşlar da topladıkları paralarla kaçtı.

Görgü tanıkları yaklaşık 20 bin euro kadar paranın yola saçıldığını öne sürdü. Polis ekipleri esrarengiz olayı çözmek için çalışma başlattı. Paraların gerçek olduğu belirtilirken, sahte olup olmadığı da araştırılıyor.

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