Otoyolda üç arabaya çarptı, "Bonzai içtim" diyerek ağladı

D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde bonzai kullandığı iddia edilen sürücü önünde seyreden üç araca ardı ardına çarptı. Araç şoförlerinin cep telefonuyla kayda girmesi üzerine kendinde olmayan minibüs şoförü ağlamaya başladı.
İHA'nın haberine göre olay D-100 karayolu Avcılar mevkiinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir şirketin servis işlerini yaptığı öğrenilen minibüs sürücüsü içtiği bonzainin etkisiyle önünde seyreden üç araca çarpmaya başladı. Minibüs sürücüsünün çarptığı aracın şoförü Hasan Sarı, kendisine çarpan servis şoföründen şüphelenmesi üzerine cep telefonu kamerasıyla kayda girdi. Servis şoförünün bonzai kullandığını düşünen araç sahibi Sarı, "Ne içtin sen" diye sorunca minibüs şoförü "Bonzai içtim" diyerek ağlamaya başladı. Sarı, çektiği telefon görüntülerini televizyon ve gazetelere vereceğini söyleyince bonzai kullandığı belirtilen şoför Z.G. tarafından tehdit edildi. Kazaya karışan araçların sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
AĞLAYARAK BONZAİ KULLANDIĞINI SÖYLEDİ
Minibüs şoförünün çarptığı aracın şoförü Hasan Sarı, "Saat 20.00 civarlarında Yeşilköy istikametinde Avcılar yokuşunda yoğun bir trafikte 10-15 kilometre hızla sağ şeritten seyrederken arkamdan çok hızlı bir şekilde iki sefer darbe aldım. Nereden kaynaklandığına bakmak isterken bir tane servis minibüsü benim arkamdan çıkıp diğer araçlara vurduğunu gördüm. Diğer araçlardan savrularak gelip tekrar bana vurdular. İndiğimizde 4 tane aracın pert olduğunu gördüm. Yalnız servis aracındaki şahsın bonzai kullandığını gördük. Servis aracına gittiğimizde şahıs, kilitlenmiş kendinden geçmiş bir şekildeydi. Kendisine sorduğumuzda ağlayarak bize bonzai kullandığını söyledi. Polislere bildirdik. Polisler geldiler. O şahsı alıp karakola götürdüler. 4 tane aracımız pert oldu" dedi.
"DENETİMLERİN DAHA SIK OLMASINI İSTİYORUM"
"Ben kendisine dedim. Bu servis aracını veren şirketin sizin bonzai kullandığınızdan haberi yok mu? Dediğimde kendisi böyle bir şey yapmayın. Hayatımla oynarsınız diyerek bana cevap verdiğini gördüm. Denetimlerin daha sık olmasını istiyorum. Yetkililerden bu konu üzerine daha dikkatli gidilip şoforlerin daha sık denetlenmesini istiyorum. Mutlaka şikayetçi olacağız. 4 tane araç burada pert olmuş. Allah'tan şükrediyoruz. Kendimize, bedenimize bir şey olmadı. Araçlarımız pert oldu ama kendimize bir şey olmadı. Şükrediyoruz" dedi.
Servis aracı içinde uyuşturucu içmek için kullanılan malzemeleri bulan polis ekipleri servis şoförü Z.G.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Polis, kan testi yapılmak üzere Z.G.'yi hastaneye sevk ederken konuyla ilgili çalışma başlattı.
- avcılar
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