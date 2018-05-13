HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Burcu Binici, önceki akşam karakolluk oldu. İstanbul Beşiktaş’ta yürüyüş yaparken yayalar için yeşil ışık yandığı sırada karşıya geçerken üzerine doğru bir araç hareket eden Burcu Binici, aracın sürücüsüyle tartıştı. Komiser olduğunu söyleyen sürücü Binici’ye kimlik sordu, bunun üzerine tartışma büyüdü.



İki taraf da soluğu Beşiktaş Emniyet Amirliği’nde alıp birbirlerinden şikâyetçi oldu.



‘BANA ‘BEN DE KOMİSERİM’ DEDİ’



Binici’nin tartıştığı komiser, karakol çıkışı, ‘‘Bana ‘Ben de komiserim’ dedi. Ben de kimlik sordum. Göstermedi ve sağa sola telefon açmaya başladı. 10 dakika sonra kimliğini çıkararak havaya kaldırdı ve MOBESE kameralarına karşı gösterdi’’ diye konuştu.



Burcu Binici ise olayı şu şekilde anlattı:



‘‘Yeşil ışık yanarken aracını üzerime sürdü. Kimliğimi sordu ve komiser olduğunu söyledi. ‘Seni içeri attırırım’ diye söylemlerde bulundu. Neye uğradığımı şaşırdım. Amirleri gelip uzun süre çalıştıklarını, uykusuz kaldıklarını, bu yüzden çok yorgun oldukları için böyle bir hareket yapmış olabileceklerini söyledi. O kişilerin adına benden özür diledi. Ben de şikâyetçi olmayacaktım. Fakat bana çay geldi. Bir polis memuru çayı elimden alarak ‘O çayı içemezsin’ dedi, ben o an yıkıldım. ‘Neredeyim acaba?’ diye kendime sormaya başladım. Bu yüzden şikâyetçi oldum. Zaten MOBESE kayıtlarında her şey mevcut.”

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