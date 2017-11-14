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KÖPEKLERİ ELLERİYLE BESLEDİ

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre Brezilyalı oyuncu, iki saat boyunca sokak köpeklerini elleriyle besledi. Hayvanlara gösterdiği ilgiyle bir kez daha kalpleri fetheden May, “Şu an burada kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum.