Bloomberg HT'de yayına katılan Ozan Korkut önemli açıklamalar yaptı. Korkut'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

" Galatasaray'la 9-10 yaşlarında tanıştım. Basketbol okullarında oynamaya başladım, sonrasında A takıma kadar oynadım. Bildiğim kadarıyla kulübün basketboldaki tüm yaş kategorilerinde oynamış tek sporcuyum. Galatasaray, benim çocukluk aşkım. Renklerine çok erken yaşta aşık oldum. Kolej imtihanlarında da Galatasaray Lisesi'ne girmek nasip oldu. Orta ve lise eğitimimi Galatasaray Lisesi'nde tamamladım. 18 yaşındayken Galatasaray A takımındayken yurtdışından gelen, ABD'de NCAA'den gelen tekliflerle ABD'ye transfer oldum. California Üniversitesi'nde hem üniversiteye hem de basketbola başlamışken ABD içerisinde de transfer oldum, Massachusetts'e. Orada basketbol kariyerim devam etti. Massachusetts mezunuyum, ekonomi bölümünü birincilikle bitirdim. O nedenle hemen de bana MBA yapma fırsatını da tanıdılar, sağ olsunlar. İşletme yüksek lisansını da aynı üniversitede yaptım. Türkiye'ye döndükten sonra yönetim ve organizasyon dalında doktora yapmaya başladım. Derslerim bitti, tez aşamasındayım. Medya sektöründe tanışmaya başladım. 4-5 senelik yöneticilikten sonra kendi şirketimi kurdum. 2002'den bu yana da 16 yıldır Dragon Media'nın yönetim kurulu başkanıyım."



DOLAR VE EURO KURLARINDAKİ YÜKSELİŞ, TAKIMLARI NASIL ETKİLİYOR?

"Sadece Galatasaray'ın değil, tüm Türk kulüplerinin kur bazında riskleri var. Günün sonunda kendi yetiştirdiğimiz futbolcular dışında yurt dışından transferlerimiz de oluyor. Maalesef oralarda kullanılan para birimi döviz cinsinden. Global faizlerdeki yükselmenin dövizlere yarattığı baskı, mutlaka ki spor kulüplerinde de yaşanıyor. Genel Kurul teveccüh gösterir ve seçilirsek, bugüne kadar çok yapılmamış olan üç senelik ve beş senelik nakit akışlarını çıkartacağız. Bu nakit akışlarını kısa dönemli değil de uzun dönemli dökmeden nakitinizi hedge edecek pozisyonlar almanız, efektif kararlar vermeniz mümkün olmuyor. Nakit akışını çıkardıktan sonra kur riskini de yönetebiliriz. Var olan risklerin yanında ek gelir yaratılması konusunda da amacımız, Galatasaray, Türkiye'nin en global markası, o markanın hak ettiği şekilde global pazarlardan pay alması girişimlerimiz olacak. O döviz girdiler karşısında döviz getirisi olacak. Bunun da pozitif getirisi olacak."

"BİZ BİR GAYRİMENKUL ŞİRKETİ DEĞİLİZ"

"Biz bambaşka vizyondayız, bunlar bizden önce yapılmış anlaşmalar. Genel Kurulumuz bu anlaşmalara karar vermiştir, saygı duyuyoruz. Biz göreve gelirsek bu satışlardan elde edilecek gelirin maksimize edilmesini ve sürecin en sağlıklı şekilde işlemesi için uğraşacağız. Şöyle bir vizyon farklılığımız var, biz bir gayrimenkul şirketi değiliz. Bunlar, bizden önceki yöneticilerin Galatasaray'a sağlamış olduğu aset faydalarıdır. Maalesef bunlar bugüne kadar yanlış yönetimle, kulübün finans kaynağı olarak kullanılmak zorunda kalınıldı. Biz bir spor kulübüyüz, ana kaynağımıza dönmek zorundayız. Spordan değer kazanmalıyız. Katmadeğeri sporla yaratıp, geliri sporla kazanmalıyız. Önceliğimiz spor olacak."

BANKA BORÇLARININ FİNANSMANI

"İnşallah şampiyon olacağız, bütün negatifliklere rağmen. Finansal borçlar ve yükümlülükler sadece Galatasaray'ın değil bütün Türk kulüplerinin sıkıntısı. Galatasaray diğer kulüplere göre çok daha avantajlı konumdadır. İleriye dönük olarak en avantajlı kulüptür çünkü Galatasaray'ın global bir marka değeri var. Sadece bu değerin çok iyi yönetilmesi ve hak ettiği gelirleri elde edebilmesi gerekiyor. Giderler açısından, gelen nakti ve imkanları en iyi şekilde kullanıp, dediğim gibi nakit akışını çıkarıp preditörlerimizin karşısında bize bu finansmanı sağlayanların karşısında doğru iş modeliyle çıkmamız gerekiyor. Maalesef en büyük eksiğimiz yanlış yönetimle Galatasaray faaliyet zararı gösteren bir kulüp durumunda. Önceliğimiz, var olan finansman yükünü bir günde kaldırmak mümkün değil, onu en iyi yönetmek için gerekli tedbirleri almış durumdayız fakat asıl önceliğimiz Galatasaray'ın faaliyet zararı veren bir yapıdan faaliyet kârı yaratan bir yapıya döndürmek olacak. Doğru iş modeli yapıp, alacaklıların karşısında bize inananların ve hissedarlarımızın karşısına çıktığımızda daha yapıcı, daha inandırıcı, Galatasaray'ın finansal realitesine uyan finansman modelleri o zaman daha etkili yapabileceğimizi düşünüyoruz."

"ASLAN YÜREK' MOTTOSUYLA ÇIKTIK"

"Aslan yürek' mottosuyla çıktık. Ekip arkadaşlarımın hepsi durum ne olursa olsun bir yüreğiz. Tek bir hedefimiz var o da Galatasaray'ı hak ettiği yere götürmek. 'Gençler Hareketi' dediler, teşekkür ederim, ben 44 yaşındayım. Bunu duymak hoşuma da gidiyor ama global şirketleri yönetenlerin yaşına bakıldığında ben yaşlı bile sayılırım. Burada yaştan ziyade vizyon önemli. Listeme baktığınız zaman her konuda işin kompetanı, eksperi olan arkadaşlarımdan rica ettim. Birlikteliğimiz bu noktada bir araya geldi. Galatasaray'ın ana problemlerimizi belirledik, o problemlere çözümü kimler getirecekse tamamen liyakata dayalı bir liste belirledik. Galatasaray'ın da bunu hak ettiğini düşünüyorum."

BORÇLAR VE TAZMİNATLAR

"Bizler negatife konsantre olmaktansa pozitife konsantre olmak istiyoruz ve taraftarımız, camiamızdan da bunu rica ediyoruz. Taraftar kısmını söylememe gerek yok, Türkiye'deki en fedakar, en tutkulu taraftarı, Galatasaray taraftarıdır. Saygı ve birliği sağladığımızda aşamayacağımız problem yok. Şampiyon olacağımıza inancımız tam, şampiyonluk durumunda da TFF'den kulübümüze bir girdi olacak. Nakit akışı sıkıntısında da ekip arkadaşlarımın CV'lerine bakabilirsiniz, maddi güç açıdan herhangi bir sıkıntıda profesyonel tedbiri alabilecek kariyerlere sahip arkadaşlardan oluşmuş durumdayız. TFF'den gelecek nakit ve Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek ayak bastı parasıyla beraber başarıya bağlı bir performans değeri olacak."

"MAĞAZACILIĞA ÖNEM VERECEĞİZ"



"Onların dışında maalesef bizim gelirlerimizin yüzde 28'i sponsorlardan, iş ortaklarımızdan, yüzde 25'i yayın haklarından yüzde 15'i koltuk ve maç günü gelirlerimiz kalan yüzde 14'ü de mağazacılık. Bir kalem de üzerinde durmamız gereken mağazacılık. Yüzde 14 gelir, dünya standartlarında çok düşük. Premier Lig kulüplerinin toplam gelirleri arasında mağazacılık gelirleri yüzde 23."

"Taraftarımız bizim velinimetimiz. Galatasaray aşkı için her türlü fedakarlığı yapıyorlar, ne kadar teşekkür etsek azdır. Örneği kendileri son dönemde çok iyi organize oldular, kulüple bir alakası olmadan Yellow Friday diye bir kampanya yaptılar. Eksik olmasınlar, ürünlerimizi tükettiler ve kulübe nakdi fayda sağladılar. Bunun farkındayız. Kulüple daha çok iletişim kurabilmeleri için daha yakın aile bağı kuracağız. Kulübü aradıklarında ulaşabilecekleri, fikir, sıkıntı, proje önerilerini iletebilecekleri özel bir portal kuracağız. 24 saat kulübe ulaşabilecekler. Tutkularının hak ettiğini verebilmek için elimizden geleni yapacağız."

FATİH TERİM'LE DEVAM EDECEK Mİ?

"Seçim sürecinde bunun konuşulmasını çok istemiyorum çünkü takımımız şampiyonluğa gidiyor. Gayet net sevgili Fatih Terim'in de seçim konuşmasının içinde geçmesi içime sinmiyor ama yanlış anlaşılmalar olmaması açısından seçildikten sonra futbolun patronu Fatih Terim'dir. Kendimi ne kadar Galatasaray'ın çocuğu olarak görüyorsam, sevgili hocayı da en az benim kadar Galatasaraylı görüyorum. Hem bizi, hem Türk sporunu biliyor. Galatasaray ve Galatasaray Divan Kurulu üyesi. Bir şirketin başına yönetici getirirken şirketin vizyonuna, misyonuna, kor değerlerine sahip birini getirmek avantajsa spor kulüplerinde de bu var. Biz sevgili Fatih Terim'i rekabetçi bir avantaj görüyoruz."

TEKNİK KADRODA DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNÜYOR MU?

"Değişiklik konusunu sezon bittikten sonra sevgili Fatih Terim'le görüşmek, onun geri dönüşlerine göre hareket etmek daha doğru olur."

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN SPORTİF A.Ş. GÖREVİ DEVAM EDECEK Mİ?

"Abdurrahim Bey iyi bir Galatasaraylı. Gönlünü ve katkısını Galatasaray'a verdiğini her zaman biliyoruz. Sadece Abdurrahim bey değil, seçildikten sonra Galatasaray'a fayda sağlamak isteyen herkese kapımız açık, biz bir aileyiz. Genel kurulu, yöneticileri, taraftarı hepimiz bir aradayız."

BASKETKBOLDAKİ DURUM NE OLACAK?

"Türkiye'ye basketbolu getiren kulüp Galatasaray'dır. Galatasaray'ın basketbolda ayrı bir misyonu ve vizyonu olması gerekir. Orayı ayrı bir yapı olarak düşünüp küçülmekten ziyade büyütmek gerekiyor. Nasıl futbolda kalıcı Şampiyonlar Ligi yapısına ulaşmak istiyorsak, çünkü gelirlerimiz oradan geliyor. Global marka olmanın gerektirdiği de bu, her noktada şampiyonluğa oynamak zorundayız. Basketbolda da aynı şekilde THY EuroLeague'de A lisansı alabilecek şekilde hesaplarımıza göre 3 senede 15 milyon Euro'luk bir yatırımla bu noktaya getirebiliriz. EuroLeague'de pastasını büyütmek istiyor. EuroLeague'in kendi şampiyonluklarından çok o skalada, o görüntüde olduğunuz zaman, çalıştığınız iş ortaklarının bütçesel görüntüleri de artıyor. O ortaklardan daha fazla gelir de elde edebiliriz. Basketbolda da amacımız THY EuroLeague'de kalıcı kadro kurmak."

OYLARIN BÖLÜNMESİ VE DURSUN ÖZBEK'İN GÖREVE GELME DURUMUNDA BİRLEŞME DÜŞÜNÜYOR MU?

"Herhangi bir birleşme tabii ki düşünmüyoruz. Seçim öncesinde görüşmeler, birleşme manasında değil, 'Galatasaray'a nasıl fayda sağlanır?' şeklinde oldu, bizim böyle bir talebimiz olmadı. Adaylık sürecinde kendi vizyonumuzu, fikrimizi paylaşan biri olduğunu düşünseydik aday olmadan o ekibi gider desteklerdik. Hepimizin derdi Galatasaray, kişisel egolar için burada aday değiliz. Böyle bir imkan olmadığı için herhangi bir düşünce olmadı. Oy bölünme konusuna gelince Galatasaray son derece iradesi hür insanlardan oluşuyor. Hepimiz günün sonunda Divan üyelerinin kararına saygılı olmak durumundayız. Kendi açımdan şunu söyleyebilirim, ben sporcuyum. Hayatımda her şey kazanma odaklıdır ama belli bir ahlak ve fair-play çerçevesinde kazanmaktır. Kazanmayı öngörmediğim hiçbir yarışa girmem. Genel kuruldan çıkan karara saygı duymalıyız."

BURAK ELMAS HANGİ GÖREVDE BULUNACAK?

"Burak kardeşim, yönetim kurulu üyemizdir, benimle beraber aday üyemizdir. Senelerdir birbirimizi tanırız, Galatasaray sevgisi de en az benimki kadardır. Herhangi bir yönetim üyemle alakalı şampiyonluk öncesinde kafa karıştırmak istemem ama seçildikten sonra bu soruya gayet net cevabımız vereceğiz. Herkesin ne yapacağı şu dakikadan itibaren belli."

PİLOT KULÜP HAMLESİ GELECEK Mİ?

"Galatasaray'da spordan değer yaratacağız' diyoruz. Doğru sporcuyu doğru ücretle doğru kurumsal değerlere sahip sporcuyu dünyanın neresinde olursa olsun bulup en uygun koşullarda Türkiye'ye getiripü, burada yetiştirip gerekirse yurtdışında tecrübelendikten sonra burada entegre etmek durumundayız. Bu vizyonu da sevgili Fatih Terim'le en iyi şekilde yapabileceğimizi düşünüyoruz. Kendi altyapımızla ilgili de büyük bir sorumluluğumuz var. Kendi vatandaşlarımızı altyapımıza kazandırmak için en iyi scoutingi, en iyi ekibi kurarak Türkiye'de de en iyi taramayı yapacağız."