Özçelik ailesinin avukatından 'Emrah Serbes' açıklaması

İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki, 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik'in yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin kullandığı aracın neden olduğunu itiraf eden ve Torbalı Adliyesi'ne giderek teslim olduktan sonra tutuklanan 'Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes'le ilgili Özçelik Ailesinin avukatı açıklama yaptı. Avukat Burcu Ece Güler, Serbes'in teslim olmasının kurgulanmış bir senaryo olduğunu söyleyerek, "Emrah Serbes, savcının kaza hakkında şüphelerinin olduğunu fark etmiş, sosyal medya gücünü kullanarak yazdığı senaryoya uygun şekilde teslim olmuştur" dedi.
"SAMİMİ BULMUYORUZ"
DHA'nın haberine göre; Bugün Özçelik Ailesi'nin avukatı Burcu Ece Güler, Torbalı Adliyesi'ne gelerek Serbes'in teslim olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Serbes'in bu şekilde teslim olmasını samimi bulmadıklarını belirten Güler, kaza sonrası yaşananların Serbes'i teslim olma mecburiyetinde bıraktığını söyledi.
"VİCDANLI VATANDAŞ İMAJI ÇİZMEYE ÇALIŞTI"
Savcının aracın hava yastıkları üzerindeki kan izlerinden DNA testi istemesinin ardından ise Serbes'in teslim olma senaryosu yazdığını belirten Güler, "22 Eylül'de meydana gelen kazada müvekkilimin babası, kız kardeşi olay yerinde hayatını kaybetmiş, annesi ise ağır yaralanmış ve yoğun bakımda hayati tehlikesi devam etmektedir. Emrah Serbes olayın ilk anından bugüne kadar geçen sürede olayı üstlenmemiş, kazayı Kenan Doğru yapmış gibi göstermiştir. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kendine vicdanlı bir vatandaş imajı çizmeye çalışmıştır. Müvekkilim bir yandan annesinin tedavisi ile ilgilenirken, bir yandan da Emrah Serbes'in aracı kullanan kişi olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır.
"ÇARŞI ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU YAPILIYOR"
Emrah Serbes'in itiraf mektubunda Kenan Doğru'yu taraftar grubundan tanıdığını ve Çarşı Grubu'nun avukatı olduğunu söylemesine anlam veremediklerini ifade eden Güler, "Çarşı grubundan olarak tanıtması bizi rahatsız etmiştir. Bizim Çarşı grubuyla ilgili ağzımızdan tek bir kelime çıkmadı, çıkamaz da. Bize bu acıyı yaşatan, bizi mağdur eden Emrah Serbes'tir. Tabi ki de Kenan Doğru da bizi mağdur etmiştir. Kazadan sonra Emrah Serbes'le hareket etmiş ve bizi bir hafta boyunca oyalamıştır. Bu kazanın Çarşı grubu ya da başka bir taraftar grubuyla alakası olamaz. Yaptıkları açıklamayı 'Emrah Serbes'in avukatıyım' diye de yapabilirdi. Ancak Çarşı grubunun avukatıyım diye yaptığında sanki bizim Çarşı'yla bir sıkıntımız varmış gibi gösterildi. Bunların bir algı operasyonu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Çarşı grubunun sosyal medya gücü çok fazla. Birbirlerine destek veren kişiler. Bunların bile ileride iyi hal sebebi sayılmaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.
"112'Yİ ARAMADIKLARI BELGELENDİ"
Avukat Güler, Emrah Serbes'in itiraf mektubunda 112'yi aradıklarını söylemesinin gerçeği yansıtmadığını belirtirken, "Kazadan sonra araçtan çıkıp yaralı kızı gördükten sonra 112'yi aradıklarını söylüyorlar. Ancak yapılan incelemede Kenan Doğru ve Emrah Serbes tarafından 112'ye herhangi bir arama yapılmadığı belgelendi. Kazadan sonra yaptıkları her şey şüphe uyandırdı. Şuan da açıklayamayacağımız savcının da emri ile toplanan deliller var. Savcının Serbes üzerine yürüdüğü çok net. Bunu anlayan Serbes jet hızıyla ortaya bir itiraf mektubuna başvurdu" diye konuştu.
"KENAN DOĞRU İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ"
Kazadan sonra tutulan tutanaklara sürücü olarak geçen Kenan Doğru ise Emrah Serbes'in itirafı ve tutuklanmasıyla birlikte, tutuklu olduğu Buca Cezaevi'nden salıverildi.
Ancak Özçelik Ailesi'nin avukatı Güler, bugün Torbalı Adliyesi'nde Doğru'nun 'delilleri karartmak' suçu iddiasıyla tekrar tutuklanması için başvuruda bulunacaklarını söyledi.
- emrah serbes
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Misafir 2 dakika önceEkranlarda Babayigit kesilirdi Solcuyum sucuyum diye!Mahkeme Gise girislerindeki Kamera kayitlarini isteyince devran döndü bizim Kahraman vicdan azabi duyarak Mahkemeye kostu!00
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Misafir 17 dakika öncebaşı sıkışan çarşı diyor hem milleti öldür hemde bişey olmamış gibi devam et baktın yakalanıcaksın hemen itiraf et ve çarşıyı kullanmaya çalış00
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Misafir 25 dakika önceYENİ BİR RÜZGAR ÇETİN VAKASI DAHA. 1 SENE YATAR SONRA ÇIKAR.00