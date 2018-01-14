Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan otobüs terminalinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Kazım Bozkurt, İzmit-Körfez hattında çalışan otobüsünü terminalde temizledi. Aracını temizlerken anahtarını üzerinde bırakan Bozkurt, ellerini yıkamaya gittiği esnada bir şahıs araca binerek hızla terminalden uzaklaştı.
TAKSİYLE PEŞİNE TAKILDI
İHA'nın haberine göre, aracının çalındığını gören Bozkurt, taksiye binerek otobüsün peşine takıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen 17-18 yaşlarındaki şahıs, otobüsün el frenini indirmeden yaklaşık 2 kilometre yol aldı.
ÇALDIĞI OTOBÜS İLE YOLCU TOPLADI
Zanlı, çaldığı otobüs ile yol kenarında bekleyen iki kişiyi otobüse aldı. İki kişiyi gidecekleri yere kadar götürdü. Otobüsü çalan ve şehir merkezinde yolculuk yapan zanlı, bıraktığı iki yolcuya adres sordu. Acemi hırsız, otobüsün önünde yer alan tabelayı da kapatmayı ihmal etmedi. Tüm bu anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Taksiyle otobüsün peşinden giden Bozkurt, Turan Güneş Caddesi'nde taksiciye otobüsün önünü kesmesini söyledi. Otobüsün önünü kesen taksiyi gören zanlı aracı bırakıp olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Otobüs sahibi Kazım Bozkurt, şahsın peşinden koşmasına rağmen yakalayamadı.
Yaşanan hırsızlık olayı otobüsün içerisindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Yaşanan hırsızlık olayını anlatan araç sahibi Kazım Bozkurt, "Ben arabamı orada temizledim. Sıraya çıkacaktım. O arada elimi yıkadım lavaboda. Baktım ki arabayı biri çalıştırdı. Arkadaşlarım bize şaka yapıyor sandım. Daha sonra araba garaja girmedi. Peşinden koştum yetişemedim. Kooperatifi aradım kamera kayıtlarına bakın dedim. Onlarda araba seyir halinde gidiyor dediler. Ben de hemen bir taksiye bindim ve otobüsün peşine düştüm. O esnada emniyeti aradım. Otobüsü gördükten sonra taksici önüne kırdı ama şahıs kaçarak uzaklaştı" dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.