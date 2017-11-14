Özel okullara MEB sınavıyla öğrenci yerleştirilecek

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, özel okulların bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) sınavıyla öğrenci alacağının kesinleştiğini bildirdi.

Dal, yaptığı açıklamada, sınavla öğrenci almak isteyen özel okullarla düzenlenen toplantıda, ortak bir görüşle bu yıl için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı sınavın sonuçlarına göre değerlendirme ve yerleştirme yapılacağının daha önce belirtildiğini hatırlattı.

AA'nın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı ile onay alma ve teknik detaylar konusunda yapılan görüşme sonucu, sınavla öğrenci almak isteyen özel okullara Bakanlığın yapacağı sınavın sonuçları kullanılarak yerleştirme yapılacağının netleştirildiğini belirten Dal, "Özel okullara öğrenci alımına ilişkin kayıt takvimi geçen yıl olduğu gibi yapılacaktır. Kayıt süreci ve yerleştirmeye dair esaslar, Bakanlığımızın sınav sistemi ile ilgili açıklayacağı bilgiler çerçevesinde ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

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