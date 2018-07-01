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Oğlu Demir’in yelken kampında olduğunu söyleyen Yıldız, “Biliyorsunuz yıllardır Bodrum’da tatil yapıyorum. Akyarlar’ın muhtarı gibi oldum. Kimse merak etmesin muhtar 8 Temmuz’da geliyor” diye espri yaptı.