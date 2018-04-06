Washington'da yaşayan Grace Goldstein isimli bir kadın, markette alışverişini tamamladıktan sonra eve geldi. Goldstein, satın aldığı paketlenmiş lahananın içinde hoş olmayan bir sürprizle karşılaştı.

Bir torba kesilmiş, temizlenmiş ve pişirilmeye hazır olan lahananın içinde ölü bir kertenkele buldu.

Goldstein, ilk bakışta paketin içindeki şeyin kertenkele olamayacağını düşündü ama gerçekle yüzleşmesi sadece birkaç saniyesini aldı. Gördüğü şeyin kertenkele olduğu kesinleştikten sonra Goldstein, "İnkar ve korku arasında bir ileri bir geri adım attım" dedi.

Goldstein, "Firmaya gittik ve satın aldığımız lahanayı götürüp, buzdolabında çürüyen bir kertenkele istemiyoruz" dedi.

Süpermarket zincirinin bir temsilcisi, şikayeti araştırdıklarını onayladı. Sözcü, "Müşterilere en yüksek kalitede mükemmel ürünler sunmayı taahhüt ediyoruz ve şu anda konuya bakmak ve sorunu çözmek için çalışıyoruz" açıklamasında bulundular.

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