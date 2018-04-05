Ünlü fast food zinciri McDonald'da hamburger krizi meydana geldi. İskoçya'da tavuk burger alan bir müşteri, hamburgerinden bir ısırık aldıktan sonra gözlerine inanamadı.

The Sun'ın haberine göre; Ciara Harvive, 3.19 pound karşılığında tavuk burger satın aldı. Ancak hamburgerinin içindeki marulda örümcek Harvie, şoke oldu. 21 yaşındaki müşteri, hamburgeri o halde görünce hemen geri götürdü. Pazartesi günü öğleden sonra firmadan bir yetkilinin kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. Kendisinden özür bile dilenmediğini söyleyen genç kız bunun yerine yeni bir hamburger verdiklerini söyledi.

Sosyal medya üzerinden yaşadıklarını fotoğraflarla beraber paylaşan Harvive, yetkililerden özür beklediğini ancak onların sadece yeni bir hamburger verdiğini söyledi.

Firma ise yaptığı açıklamada, Ciara Harvive'den özür dilediklerini; ancak Harvive'nin özrü kabul etmediğini duyurdu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER