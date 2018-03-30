İstanbul Ortaköy’de Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi’nin eğlence merkezine 2 ay önce silahlı saldırıyı düzenleyen çetenin bir işadamını da Yalova’dan İstanbul’a kaçırarak öldürdükleri ortaya çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi'nde bulunan ve Palalı Sabri lakaplı Sabri Çelebi'ye ait olduğu öne sürülen gece kulübüne 24 Ocak'ta motosikletten ateş edilerek bir kişinin öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişilik çetenin, bir işadamını da öldürdükleri anlaşıldı. Çetenin, Ortaköy saldırısının da intikam amaçlı olduğu tespit edildi.



Ortaköy'de 24 Ocak'daki gece kulübü saldırısını gerçekleştiren çetenin, para tahsilatı için bir işadamını öldürdükleri belirlendi. Gece kulübü saldırısının ardından gözaltına alınan ve Arap çetesi olarak bilinen şüphelilerin yapılan sorgusu sonucu bir cinayet aydınlatıldı. Çetenin, Eyüp'te boş arazide cesedi bulunan işadamı Yaşar Tekmanlı'yı öldürdükleri tespit edildi. Polisin aydınlattığı cinayetle ilgili detaylara göre "Arap çetesi"ne başvuran Ahmet C. ile Selami C. adlı kişiler, "700 bin lira bize borcu var. Tahsil edin" diyerek yardım istedi. Bunun üzerine çete lideri Özkan K.'nın talimatı ile Ortaköy saldırısını da gerçekleştiren Gürhan E. ve Ümit A. harekete geçti. İki şüpheli, Yalova'da yaşayan işadamı Yaşar Tekmanlı'yı otomobille alarak İstanbul'a getirdi. Eyüp'de boş araziye götürülen Tekmanlı burada çete tarafından öldürüldü. Olayda silahı kullanan kişinin Ümit A. olduğu belirlendi. Polis, şüphelilerin Yalova'da işadamını arabaya alırken görüntülerine ulaştı.

GECE KULÜBÜ SALDIRISI

24 Ocak'ta, Erhan Kayatekin adlı korumanın öldüğü gece kulübüne yönelik saldırıyla ilgili de ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırıyı araştıran Cinayet Büro Amirliği ekipleri Şişli ve Beyoğlu bölgesinde Özkan K.'nın liderliğini yaptığı ‘Arap çetesi' olarak tanınan 12 kişiyi gözaltına alındı. İfadelerin alınmasıyla, olayın nedeni de tespit edildi. Buna göre saldırıya uğrayan gece kulübünün resmi olarak işletmecisi gözüken Sabri Çelebi'nin amcasının oğlu Ziver Çelebi, 21 Ocak günü Şişli'de daha önce tanıdığı bir gece kulübüne gitti. Kapıda bulunan koruma Gürhan E., Çelebi'yi içeri almadı. Bunun üzerine Ziver Çelebi, kapıda duranların ayaklarına ateş açarak yaraladı. Şişlideki gece kulübünü koruyan Özkan K.'nın çetesi, buna karşılık vermek için harekete geçti. Bu saldırıdan 3 gün sonra motosikletli iki kişi Ortaköy'deki gece kulübüne motosikletten ateş ederek kaçtı. Motosikleti kullanan kişinin Atakan C., arkada oturup silahı kullanan kişinin de Şişli'dekis aldırıda ayaklarından vurulan Gürhan E. olduğu anlaşıldı.

Soruşturmanın ardından ‘Arap çetesi' adliyeye gönderildi.

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