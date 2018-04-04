İtalya'nın en büyük gazetelerinden La Repubblica, geçen hafta büyük tartışma yaratan "Papa 'Cehennem yok' dedi" haberi sonrası ciddi bir kriz yaşıyor.
Gazeteyi "sahte haber" yayımlamakla suçlayan bir yazarın işine son verilirken, La Repubblica yönetimi bu kez de "eleştiriye tahammülsüzlükle" suçlandı.
La Repubblica, 29 Mart'ta Papa Francesco ile bir "söyleşi" yayımlamıştı.
Gazetenin kurucusu Eugenio Scalfari'nin imzasını taşıyan söyleşide, Papa'nın ağzından tırnak içinde "Cehennem yoktur, günahkar ruhların yok olması vardır" sözlerine yer verilmişti.
Papa'nın, Katolik inancında yer alan cennet-cehennem inancıyla ters düşen bu sözleri söylediği iddiası şaşkınlık ve tepki yaratmış, Vatikan tartışmalara son vermek amacıyla bir resmi açıklama yayımlamıştı.
Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Papa'nın "cehennem yoktur" deyip demediği belirtilmezken, Scalfari-Papa buluşmasının söyleşi değil özel bir görüşme olduğu ve yayımlanan sözlerin bire bir Papa'nın ağzından çıkan laflar olarak kabul edilemeyeceği vurgulanmıştı.
Bunun üzerine hem Scalfari'ye, hem de daha önce de birkaç kez benzer şekilde sohbetlerini söyleşi olarak yayımlamasına rağmen Scalfari'ye konuşmaya devam eden Papa'ya eleştiriler gelmişti.
Geçmişte, söyleşi olarak yayımladığı sohbetleri aslında kayıt cihazına kaydetmediğini ve aklında kaldığı haliyle yazıya döktüğünü söyleyen 93 yaşındaki Scalfari'ye bir eleştiri de kendi gazetesinde yazan Piergiorgio Odifreddi'den geldi.
Piergiorgio Odifreddi, La Repubblica'nın internet sitesindeki bloguna 2 Nisan'da yazdığı yazıda, Scalfari ve La Repubblica'yı "sahte haber" yapmakla suçladı.
Odifreddi, "Sahte haber, fikirlerin gerçekmiş gibi sunulmasıysa, Scalfari sistematik olarak bunu yapıyor" dedi. Buna rağmen Papa'nın Scalfari ile sohbetlerine devam etmesini eleştiren Odifreddi, gazetesi La Repubblica'yı da bu "sahte haberleri" durdurmamakla suçladı.
Bu yazının yayımlanmasının ertesi günü, La Repubblica yönetiminin Piergiorgio Odifreddi'nin işine son verdiği ortaya çıktı.
Piergiorgio Odifreddi, bu gelişmeyi de La Repubblica'nın sitesindeki blogundan duyurarak okurlarına veda etti. 18 yıldır yazdığı gazeteden kovulan Odifreddi, "Belki de kabahat bendedir, susmanın daha kolay ve faydalı olacağı zamanlarda bile her zaman düşündüklerimi söylememdedir" diye yazdı.
Odifreddi'nin veda yazısının hemen altında, La Repubblica'nın Genel Yayın Yönetmeni Mario Calabresi'nin cevabı da yayımlandı. Calabresi, Odifreddi'nin "Scalfari'yi eleştirdiği için değil, yıllardır işbirliği yaptığı gazete hakkında yazdıkları yüzünden" kovulduğunu belirtti.
Odifreddi'nin yazılarına son verilmesi, sosyal medyada La Repubblica'ya yönelik sansür suçlamalarına neden oldu.
Twitter'da "Papa'nın yanılmaz olduğu yönündeki dogma bile tartışılabiliyor ama Eugenio Scalfari'nin yanılmaz olduğu dogması tartışılamıyor", "Scalfari'nin Papa'yla sahte söyleşilerini eleştirmek yasak... Demokratik gazetecilik" gibi mesajlar yayımlandı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları da tüm bu tartışmaların sonunda halen Papa'nın hangi sözleri söyleyip söylemediğinin bilinmediğine dikkat çekti ve "Sonuçta bu makaleler gerçek miydi, değil miydi?" diye sordu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.