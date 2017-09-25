Paris'te üç yeni sığınmacı kabul merkezi kurulacak

Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France'ın Valisi Michel Cadot, France Bleu radyosuna yaptığı açıklamada, Paris'teki Porte de la Chapelle sığınmacı kabul merkezinin yoğun olması nedeniyle yeni merkezlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bu çerçevede biri Paris'te olmak üzere üç yeni merkez açacaklarını ifade eden Cadot, Paris'teki merkezin aralık ayından önce hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

Kurulacak merkezlerin her birinin kapasitesinin yaklaşık 250'şer kişi olacağını dile getiren Cadot, merkezlerin sığınmacıları herhangi bir ön koşul gütmeksizin alacağını ifade etti.

Sadece 400 kişi kapasitesi bulunan Porte de la Chapelle'deki merkezin sığınmacılara yeterli hizmeti verememesi nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 sığınmacı bölgedeki metro durağının altında derme çatma çadırlarda konaklamak zorunda kalmış, sığınmacılar 18 Ağustos'ta polis tarafından zorla tahliye edilerek Paris ve çevresindeki 18 spor salonuna nakledilmişti.

Halen pek çok sivil toplum örgütü ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, hükümeti, sığınmacıların içinde bulunduğu kötü koşullar dolayısıyla eleştiriyor.

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