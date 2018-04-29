Partilerin aday adaylığı tarifesi

Milletvekili aday adaylığı için başvurular, AK Parti'de 29 Nisan, CHP'de 7 Mayıs, MHP'de 3 Mayıs ve HDP'de 5 Mayıs'ta sona erecek. Aday adaylığı için en yüksek ücreti belirleyen parti olan CHP'de kadın, genç ve engellilerden 5 bin lira, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alınacak.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde aday gösterilecek isimlerin tespiti için yoğun çalışma yürüten siyasi partiler, milletvekili aday adaylarından alacağı ücretleri de belirledi.
AK Parti'de, 24 Nisan'da başlayan aday adaylığı başvuruları, bugün sona erecek. Başvurular, Genel Merkez ve il başkanlıkları üzerinden yapılabiliyor.
AK Parti, adaylık başvurusu için özel aidat olarak erkek adaylardan 6 bin lira, kadın ve genç adaylardan 3 bin lira, engellilerden ise bin lira alıyor.
Başvuruların sona ermesinin ardından AK Parti'de, 3-4 Mayıs'ta temayül yoklaması yapılacak.
CHP
Adaylık başvurularının 30 Nisan'da başlayacağı CHP'de bu süre 7 Mayıs'ta sona erecek.
Başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alınacak. CHP, bu rakamla partiler arasında en yüksek aday adaylığı ücreti talep eden parti oldu.
Başvuru aidatı dışında müracaat sırasında bin lira dosya ücreti talep edilecek.
MHP
MHP'de milletvekili adaylık başvuruları 26 Nisan'da başladı, 3 Mayıs'ta sona erecek.
Aday adayları, bu tarihler arasında MHP Genel Merkezi Seçim İşleri Kayıt Kabul Birimine şahsen müracaat edecek. MHP'de aday adaylarından 2 bin 500 lira başvuru aidatı alınıyor, engelli aday adaylarından başvuru ücreti istenmiyor.
HDP
HDP'den adaylık başvuruları bugün alınmaya başlandı, 5 Mayıs'ta sona erecek.
Aday adayları, Genel Merkez'in yanı sıra Adana, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Van'daki Aday Adayı Başvuru Komisyonları'na şahsen başvurabilecek.
HDP'ye adaylık başvurusunda bulunan erkekler 2 bin 500 lira ödeyecek, kadın, genç ve engellilerden ücret talep edilmeyecek.
İYİ PARTİ
İYİ Parti'de milletvekili aday adayı başvuru süreci 30 Nisan'da başlayacak, 4 Mayıs'a kadar sürecek. Aday adayları başvurularını yalnızca parti genel merkezine yapabilecek.
Başvuru aidatı olarak erkek adaylardan 5 bin lira, kadın ve genç adaylardan 2 bin 500 lira, engelli adaylardan ise bin lira alınacak. Gazi aday adaylarından başvuru ücreti talep edilmeyecek.
BBP
Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) ise 24 Haziran seçimine ilişkin aday adaylığı müracaatları 7 Mayıs'a kadar devam edecek.
BBP'de erkek adaylardan bin lira, kadın adaylardan 500 lira adaylık başvuru ücreti alınırken, engelliler ve şehit yakınlarından ücret talep edilmiyor.
SAADET PARTİSİ
Milletvekili aday adaylığı için başvuruların 30 Nisan'a kadar devam edeceği Saadet Partisi'nde, aday adayları, il başkanlıklarına veya partinin genel merkezine şahsen başvuru yapabiliyor.
Başvuru ücretleri, erkek aday adayları için 3 bin lira, kadın ve genç aday adayları için bin 500 lira olarak belirlendi.
ADAY ADAYLIĞININ ÜCRETSİZ OLDUĞU PARTİLER
Seçime girecek partilerden Hür Dava Partisi'nde (HÜDA PAR) milletvekili aday adaylığı başvuruları 10 Mayıs'a kadar devam edecek.
HÜDA PAR'da, milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunanlardan ücret alınmıyor.
Milletvekili aday adaylığı için başvuranlardan herhangi bir ücret talep etmeyen Vatan Partisi'nde ise başvurular, 18 Mayıs'a kadar sürecek.
Bağımsız Türkiye Partisi'nde (BTP) başvurular 25 Nisan'da başladı, 7 Mayıs'a kadar devam edecek. BTP'den milletvekili aday adayı olmak isteyenlerden ücret talep edilmiyor.
Demokrat Parti'de (DP) de başvurular 11 Mayıs'a kadar sürecek. Erkek aday adaylarından 2 bin 500 lira başvuru ücreti alan parti, kadın ve gençlerden ücret talep etmiyor.
BAĞIMSIZLARDAN ALINACAK ÜCRET
Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenler, 21 Mayıs Pazartesi, saat 17.00'ye kadar milletvekili seçilmek istedikleri çevrenin il seçim kuruluna başvuracak.
Adaylar, en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarı kadar parayı ilgili mal sandığına yatıracak. Emanete yatırılacak para miktarı 13 bin 916 lira olarak belirlendi.
Bağımsız adayların, adaylıktan vazgeçmeleri halinde emaneten yatırdıkları paraları geri almaları için 25 Mayıs'a kadar istifalarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmeleri gerekecek.
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