Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesinde akşam saatlerinde belediye otobüsünün arkasına patenli 3 çocuk takıldı.

Patenci çocuklar, trafiğin yoğun olduğu sırada, otomobillere aldırış etmeden dakikalarca tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. Yaşanan bu olay, başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

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