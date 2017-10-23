Parkur sporcusu Pavel Smirnov, bu kez arkadaşıyla beraber Beyoğlu'ndaki Tarihi Haliç Tersanesi'nin vincine tırmandı. İHA'nın haberine göre, güvenliği atlatarak rahat bir şekilde içeriye giren gençler, yaklaşık 100 metre yüksekliği olan vincin tepesinde yükseklikte özçekim yaptı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kulesine tırmanarak "350 metre" yükseklikte özçekim yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Pavel Smirnov ve arkadaşı Unkapanı Köprüsü'nün korkuluklarından sarkarak aşağıya inen daha sonra alana kaçak giriş yaptı. Gençler, güvenliği atlatarak içeri sızdı.

VİNCİN ZİRVESİNDE ÖZÇEKİM YAPTILAR

Rahatça hareket eden gençler bir süre sonra cep telefonlarının ışıklarını açarak vince tırmanmaya başladı. Hiçbir önlem almadan dakikalar içinde vince tırmanan gençler zirveye ulaşınca özçekim yaptı. Gençlerin kaydettiği o heyecan dolu ve bir o kadar da tehlikeli anlar ise aksiyon kamerasına yansıdı. Pavel Smirnov'un arkadaşı, "Arkadaşlar böyle bir şey yok. Adrenalin bu işte. Biz yaptık. Ama siz sakın denemeyin." dedi. Gençler bir süre sonra havanın kararmasıyla vinçten inerek gizlice alandan ayrıldı.