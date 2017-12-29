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Pazartesi okullar tatil mi? - 1 Ocak 2018 Pazartesi günü resmi tatil mi?

Pazartesi okullar tatil mi? sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bu yıl 1 Ocak 2018 tarihi Pazartesi gününe denk geliyor. Öğrencilere tatil fırsatı doğdu. İşte resmi tatil günleri 2018

29.12.2017 - 08:56 | Güncelleme:

Özellikle tatil haberleri öğrencileri heyecanlandırıyor. 1 Ocak 2018 Pazartesi gününe denk geldiği için öğrenciler ' Pazartesi okullar tatil mi? ' diye şimdiden araştırmaya başladılar. İşte 2018 yılında resmi tatil günleri...

2018 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

2018 yılı resmi tatil günleri belli oldu. 2018 yılında resmi tatilleri ne zaman? Her yeni yıla sayılı günler kala en merak edilen konuların arasında, o sene resmi tatillerin hangi günlere denk geleceği yer alıyor. Bayram tatili kaç gün olacak (Ramazan Bayramı Tatili kaç gün, Kurban Bayramı Tatili kaç gün) Yılbaşı tatili kaç gün vb... 

Aşağıdaki takvimden resmi tatil günlerine ulaşabilirsiniz.

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
SÜRE
AY
GÜN
YILBAŞI
1. GÜN
01 OCAK 2018
PAZARTESİ
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
1 GÜN
23 NİSAN 2018
PAZARTESİ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ* 1 GÜN 01 MAYIS 2018 SALI
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
1 GÜN
19 MAYIS  2018
CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
14 HAZİRAN  2018
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI
1. GÜN
15 HAZİRAN 2018
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI
2. GÜN
16 HAZİRAN  2018
CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI
3. GÜN
17 HAZİRAN  2018
PAZAR
15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü
1. GÜN
15 TEMMUZ 2018
PAZAR
KURBAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
20 AĞUSTOS 2018
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI
1. GÜN
21 AĞUSTOS  2018
SALI
KURBAN BAYRAMI
2. GÜN
22 AĞUSTOS  2018
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI
3. GÜN
23 AĞUSTOS  2018
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI
4. GÜN
24 AĞUSTOS  2018
CUMA
ZAFER BAYRAMI
1 GÜN
30 AĞUSTOS 2018
PERŞEMBE
CUMHURİYET BAYRAMI
1,5 GÜN
28 EKİM  2018
29 EKİM 2018
PAZAR
PAZARTESİ

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