Özellikle tatil haberleri öğrencileri heyecanlandırıyor. 1 Ocak 2018 Pazartesi gününe denk geldiği için öğrenciler ' Pazartesi okullar tatil mi? ' diye şimdiden araştırmaya başladılar. İşte 2018 yılında resmi tatil günleri...

2018 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

2018 yılı resmi tatil günleri belli oldu. 2018 yılında resmi tatilleri ne zaman? Her yeni yıla sayılı günler kala en merak edilen konuların arasında, o sene resmi tatillerin hangi günlere denk geleceği yer alıyor. Bayram tatili kaç gün olacak (Ramazan Bayramı Tatili kaç gün, Kurban Bayramı Tatili kaç gün) Yılbaşı tatili kaç gün vb...

Aşağıdaki takvimden resmi tatil günlerine ulaşabilirsiniz.

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1. GÜN 01 OCAK 2018 PAZARTESİ ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN 2018 PAZARTESİ EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ* 1 GÜN 01 MAYIS 2018 SALI ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS 2018 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 15 HAZİRAN 2018 CUMA RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 17 HAZİRAN 2018 PAZAR 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü 1. GÜN 15 TEMMUZ 2018 PAZAR KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 21 AĞUSTOS 2018 SALI KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 24 AĞUSTOS 2018 CUMA ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 2018 29 EKİM 2018 PAZAR PAZARTESİ

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