‘Pedal Arkadaşım’ projesi engelleri aşıyor

Bisiklet gezginleri Ender Cebeci ve Melis Başak, “Pedal Arkadaşım” projesi kapsamında engelli vatandaşların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için tandem bisiklet ile engelli bireyleri de yanlarına alarak pedal çeviriyor.

Gazete Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre 55 ili kapsayan projede, bisiklet gezginleri, şehirlerdeki engelli derneklerini de ziyaret ederek tandem bisikleti anlatıp, projeye destek sağlıyor. Kars’tan başladıkları projeyi Ege ve Marmara bölgelerinde tamamlayacaklarını belirten Cebeci, “Maddi imkânımız olmadığı için kendi ufak tefek malzemelerimizle yola çıktık.

Kimi zaman benzinliklerde yatıyoruz. Engelli-engelsiz sıfatlarını ortadan kaldırıp, engelli-engelsiz insanların da bisiklete binebilmesini istiyoruz. Erzurum’da gözlerini iki yıl önce kaybeden İsmail Odabaşıoğlu bize katıldı. Toplamda 17 arkadaşımız bize eşlik etmiş olacak” diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Melis Başak ise “Mesele birilerini gezdirmek değil de tamamen birlikte gezmek. Çadırı birlikte kuruyoruz, yemeği beraber yapıyoruz, bulaşığı hep beraber yıkıyoruz. Aramızda herhangi bir fark yok. Bizimle yolculuk yapan İsmail Odabaşıoğlu, karayollarıyla ilgili o kadar bilgi sahibiydi ki her yeri çok iyi biliyor” dedi.

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