Pendik'te okul çıkışı Helin Palandöken’i öldürüp, arkadaşlarını yaraladıktan sonra girdiği okulda da dehşet saçan takıntılı eski sevgili Mustafa Yetgin'in yargılanmasına başlanan davada yanlış sanık krizi yaşandı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, duruşmaya getirilen sanık "Ben bu davanın sanığı değilim. Benim böyle bir dosyam yok" dedi. Sanık avukatı da "Bu benim müvekkilim değil" dedi. Mahkeme heyeti başkanı herhangi bir yazışma hatası olmadığını belirterek, cezaevinden adliyeye Mustafa Yetgin yerine Yetkin soyisimli başka sanığın getirildiğini kaydederek karışıklık yaşandığını söyledi.
Pendik'te okul çıkışı lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldürüp, arkadaşlarını yaraladıktan sonra girdiği okulda da dehşet saçan takıntılı eski sevgili Mustafa Yetgin'in ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanamadı.
ÇOK SAYIDA KATILIMCI DESTEK VERDİ
Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davaya çok sayıda kadın derneği destek verdi. Adliyede ise üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Duruşmanın bulunduğu koridorda çevik kuvvet polisleri ve özel güvenlikler hazır bulundu. Koridorun bir bölümüne bariyerler çekildi. 3 saat gecikmeli başlayan duruşmaya olayda yaralanan Helin Palandöken'in arkadaşları Cemil Yıldız, Deniz Morsümbül, babası Nihat ve ablası Nehir Palandöken katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmayı CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de izledi.
"BU KİŞİ BENİM MÜVEKKİLİM DEĞİL"
Duruşmaya Mustafa Yetgin olarak getirilen sanık için avukatı Zehra Süer, "Bu kişi benim müvekkilim değil. Bu bizim dosyamızın sanığı değil" dedi. Bunun üzerine Mustafa Yetgin olup olmadığı sorulan sanık "Evet bu kişi benim ama ben bu davanın sanığı değilim. Benim böyle bir dosyam yok" diye yanıt verdi. Ayrıca sanığın cezaevinden getirildiği sırada jandarmalara "Beni neden ağır cezaya getirdiniz, benim asliye ceza mahkemesinde dosyam var" dediği de öğrenildi.
CEZAEVİYLE KONUŞULDU, YANLIŞ SANIK GÖTÜRÜLDÜ
Mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir süre ara verip sanığın tutuklu bulunduğu Maltepe 1 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu ile iletişime geçti. Yeniden duruşma salonuna gelen mahkeme heyeti, cezaevinde Mustafa Yetkin isimli başka bir sanığın bulunduğu, bununla ilgili bir karışıklık yaşandığı ve dosyanın asıl sanığının cezaevinden çıkışının yapılmadığı bilgisini aktardı. Bunun üzerine yanlış sanık duruşma salonundan jandarmalar eşliğinde götürüldü.
"YANLIŞ SANIK GÖNDERME OLAYI VAR MI? CEZAEVİNE YAZI YAZILSIN"
Bu sırada söz alan Palandöken ailesinin avukatı Emrah Daylan asıl sanık olmadığından duruşmanın ertelenmesini istedi. Cezaevine yazı yazılarak son bir yıl içerisinde yanlış sanık gönderme olayının olup olmadığının sorulmasını talep ederek, davanın kamuoyunda vicdanları yaraladığını söyledi. Mahkeme başkanı ise bir açıklama daha yaparak sanığın duruşmaya getirilmesi için cezaevine yazılan yazının ulaştığını, koğuşundan adliyeye getirilmesi esnasında başka bir sanığın getirildiğini ve sorunun mahkemeden kaynaklanmadığını ifade etti.
"İLGİLİLER HAKKINDA GEREĞİ YAPILSIN"
Mahkeme heyeti cezaeviyle yapılan görüşmede sanığın derhal hazır edilebileceği bilgisinin verildiğini ancak saatin 16.40 olması nedeniyle bu durumun vakit alacağı ve sağlıklı bir yargılama yapılamayacağını belirterek duruşmayı erteledi. Mahkeme, Mustafa Yetgin'in müzekkereye rağmen hazır bulundurulmaması nedeniyle ilgililer hakkında gereğinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına karar verdi.
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