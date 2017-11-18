Son Dakika: Helin Palandöken'i öldüren zanlının cezası belli oldu!

Helin Palandöken'i öldürüp arkadaşlarını yaraladıktan sonra girdiği okulda da dehşet saçan Mustafa Yetgin hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Pendik'te okul çıkışı eski kız arkadaşı Helin Palandöken'i öldürüp 2 arkadaşını da yaralayan Mustafa Yetgin hakkındaki soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, lise öğrencisi Helin Palandöken ile kısa bir süre arkadaşlık yaptı. Olaydan iki ay önce genç kız, Yetgin'le olan arkadaşlığına son verdi, görüşmek de istemedi.
"TUTKULU ŞEKİLDE BAĞLANDI"
Yetgin'in, 17 yaşındaki Palandöken'e tutkulu bir şekilde bağlandığı iddianamede anlatıldı. Palandöken'in ise şüpheliye karşı olumsuz tutum takınması üzerine Yetgin'in öfkelendiği, öldürmek için önceden plan yapıp olaydan kısa bir süre önce av tüfeği satın aldığı kaydedildi. İddianamedeki ayrıntılara göre takıntılı aşık, 13 Ekim günü arkadaşı Halis Can D.'nin kullandığı araçla İstanbul Ticaret Odası Meslek Lisesi'nin önüne geldi. Kutuda bulunan av tüfeğini çıkarttı, araçtan indi. Kaldırımda yürüyen Helin Palandöken ile arkadaşları Cemil Yıldız ve Deniz Morsümbül'e tüfeği doğrultan Yetgin ilk olarak koşmaya çalışan Morsümbül'e ateş etti. Daha sonra da Palandöken'e dönerek "Bu senin yeni sevgilin mi?" dedikten sonra Yıdız'ı yaraladı. Son olarak Palandöken'i öldürdü.
KABUS OKULUN İÇİNDE DE DEVAM ETTİ
Cinayetin ardından av tüfeğiyle lisenin içine giren Yetgin, kantinin girişini temizleyen müşteki Gülsen Ölmez'in yanına geldi ve "Kadın seni gebertip beynini patlatacağım, çabuk bana bıçak ver" diyerek tehdit etti. Kantin mutfağından aldığı bıçakla da "Müdürü öldüreceğim" diyerek odasına yöneldi. Müdür Olcay Çınar'ı bulamayınca tüfekle bir el ateş etti, elindeki bıçakla bileklerini kesmeye çalıştı. O esnada da güvenlik güçlerince yakalandı. Adliyeye getirilen Yetkin tutuklandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 39 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ
Mustafa Yetgin hakkında Helin Palandöken'i "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet , Cemil Yıldız'ı "silahla kasten öldürmeye teşebbüs", Deniz Morsümbül'ü "kasten silahla yaralamak", temizlik görevlisine karşı "yağma", okul müdürüne karşı da "ölümle tehdit" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından toplamda 21 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Yetgin'i araçla olay yerine getiren diğer şüpheli Halis Can D. hakkındaki soruşturmada ise işlenen suçlardan haberinin olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
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