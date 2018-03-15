Türkiye tarihine damgasına vurmuş mekânlardan, Osmanlı’nın en lüks oteli tarihi Pera Palas’ın isim hakkını elinde bulunduran Misbah Muhayyeş Vakfı, ünlü oteller zinciriyle marka mücadelesine girişti. Vakıf, Rixos Pera İstanbul Oteli’nin işletmecisi Fine Otelcilik şirketine ‘marka tecavüzü ve haksız rekabetin önlenmesi’ davası açtı.
İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada vakıf, 1892’de faaliyete başlayan Pera Palas Oteli’nde Atatürk, Ernest Hemingway ve Agatha Christie gibi ünlü isimlerin kaldığını, Cristie’nin kült romanı Orient Express’i Pera Palas’ta yazdığını belirtti.
Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Pera ismini 2002’de tescil ettirdiklerini dile getiren Misbah Muhayeş Vakfı, Rixos Pera İstanbul Oteli ile Pera Palas Oteli arasında yazılış ve anlam benzerliği olduğunu ifade edip davalı şirketi haksız kazanç elde etmekle suçladı.
İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ
Rixos’un Pera Palas Oteli’nin dünyada tanınmışlık düzeyinden faydalanma amacı olduğunu kaydeden vakıf; bin TL maddi, 15 bin TL marka itibar tazminatı ve 50 bin TL manevi tazminat istedi. Haksız rekabet ve marka hakkına tecavüz oluşturacak her türlü kullanımın önlenmesi ve durdurulması için Rixos’un kullandığı Pera adına ihtiyati tedbir konulmasını isteyen vakıf, otelin internet sitesine erişimin engellenmesini de talep etti.
ANLAMI ‘ÖTE YAKA’
Rixos’un tanınmış marka ve dünyanın önemli lüks oteller zincirlerinden biri olduğunu söyleyen Fine Otelcilik ise ‘Pera’nın Taksim-Tünel arasındaki bölgenin adı olduğu vurguladı. Şirket, Tarihi Yarımada ve Haliç’in karşısında gelişen bölgenin, Bizans döneminden beri Yunanca’da ‘karşı yaka’, ‘öte yaka’ anlamına gelen ‘Pera’ sözcüğüyle adlandırıldığını belirtti.
Pera’nın marka olarak tescil edilemeyeceği, ismin ayırt edici özelliğe sahip olmadığını iddia eden Fine Otelcilik, coğrafi kaynak olarak belirtilen Pera adının tarihi ve kültürel olarak halka mal olduğunu savundu. Beyoğlu’nda Pera adını taşıyan 43 işletme bulunduğunu aktaran şirket, davanın reddini istedi.
PARFÜM DAVASI REDDEDİLMİŞTİ
Kolonya markası PE-RE-JA, 123 yıldır İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde faaliyet gösteren Rebul Eczanesi’nin PERA adlı parfüm markasının haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek, 10 bin TL’lik tazminat davası açmıştı. Davayı reddeden mahkeme, iki markanın sadece ilk hecesi PE’nin benzer olduğunu belirtmiş ve “Pera, Beyoğlu’nda bir semt adı” ifadesine yer vermişti.
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