İzmir - Manisa arası personel taşıyan servis aracı seyir halindeyken alev aldı. Panikle aracı durduran servis şoförü, kapıları açarak yolcuların inmesini sağladı. Bazı yolcular yoğun dumandan etkilendi. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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