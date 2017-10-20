Peşmerge ile Irak güçleri arasındaki çatışma sonrası 'gerginlik'

ABD DIŞİŞLERİ: TÜM TARAFLARI SAKİN OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Ann Nauert twitter hesabından "Kuzey Irak'ta Altun Kupri yakınlarındaki şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Gelişmeleri izliyoruz ve tüm tarafları sakin olmaya çağırıyoruz" mesajını paylaştı

— Heather Nauert (@statedeptspox) October 20, 2017

AA'nın haberine göre, Irak güvenlik güçlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Erbil il sınırındaki son Peşmerge kontrol noktasında da denetimi sağlamasıyla birlikte Erbil'de yaşayanlar arasında tedirginlik hakim olmaya başladı. "Irak güçlerinin Erbil'e ilerleyeceği" iddiası üzerine ellerine silah alan bazı kent sakinleri, Erbil-Kerkük karayoluna akın etti. Peşmerge ise silahlı sivllerin çatışma bölgesine girmesine izin vermedi.

Bağdat yönetimine bağlı güçlerin ilerleyişine karşı ilk defa güçlü bir savunma oluşturan Peşmergeye, Erbil'den aralıksız şekilde askeri sevkiyat gönderiliyor.

Kerkük Devlet Hastanesi Müdürü Kerim Veli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ordu güçlerinin Altunköprü kasabasında kontrolü sağlamasının ardından bölgeden yaralıların gelmeye başladığını söyledi.

Yaralı sayısının artma ihtimali üzerine hastenede seferberlik başlatıldığına dikkati çeken Veli, ''Gerek asker gerek sivil yaralıların artması üzerine hastanede izinleri iptal ettik ve gün boyu mesaiye devam talimatı verdik'' dedi.

Hastanedeki Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Uzmanı İbrahim Halil de ''Altunköprü kasabasından hastaneye 4 ölü, 11 yaralı sivil getirildi" ifadesini kullandı.

Hasan Felah isimli yaralı da "Irak güçlerinin kontrolü sağlamasının ardından Peşmerge, kasabaya katyuşa füzeleri ile saldırdı. Karnım ve bacağımdan yaralandım'' diye konuştu.

İsa Hasib isimli Iraklı ise kasaba merkezindeki evine katyuşa füzesi düşmesi sonucu iki oğlu ile gelininin öldüğünü söyledi.

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