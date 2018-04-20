Yunus ölümlerine karşı ‘pingers’

Karadeniz’de son 1 ayda 70’e yakın yunus kıyıya vurdu.

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre yunusların balıkçı ağlarına takılarak ölmesine karşı ‘pingers’ cihazının kullanılmasını öneren KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, “Bu cihazlar büyük balık yaklaşınca sinyal veriyor balık kaçıyor” diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER