Burdur'da geçen ay bankadan çektiği 8 bin 170 lirayı ceketinin cebine koyan 61 yaşındaki Mehmet Yılmaz, abdest almak için camiye girdi. Bu sırada abdest alır gibi yapan hırsızlık şüphelisi, Yılmaz'ın askıdaki ceketinin cebinden parayı alıp kaçtı. Abdesthaneye olaydan 2 gün önce takılan güvenlik kamerasınca kaydedilen hırsızlık anının ardından pişman olan şüpheli, parayı polise teslim etti. Parasını geri alan Mehmet Yılmaz, "Adam pişman olmuş, paramı göndermiş. Gittim, paramı aldım" dedi.

DHA'nın haberine göre, Burdur merkeze bağlı Yassıgüme köyünde oturan Mehmet Yılmaz, 13 Mart'ta bankadan 8 bin 170 lira çektikten sonra Konak Mahallesi Kalekapı Caddesi'ndeki Kazancıoğlu Camii'ne geldi. Öğle vakti abdesthaneye giren Mehmet Yılmaz, cebinde paraların bulunduğu ceketi askıya asıp abdest almaya başladı. Bu sırada lavaboda abdest alır gibi davranan hırsızlık şüphelisi, bir süre sonra askıya yönelerek kendi ceketini Mehmet Yılmaz'ınkinin yanına astı. Kendi ceketiyle kamufle ederek Mehmet Yılmaz'ın ceketinin ceplerini karıştıran şüpheli, parayı alıp yine ceketiyle kamufle ederek abdesthaneden ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bir süre sonra durumu fark eden Mehmet Yılmaz ise polise haber verdi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı, abdesthaneye olaydan 2 gün önce takıldığı öğrenilen güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde abdest alır gibi yapan hırsızlık şüphelisinin Mehmet Yılmaz'ın askıdaki ceketinin ceplerini karıştırdığı ve daha sonra abdesthaneden çıkıp uzaklaştığı yer aldı.

PARA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı araştırmalar sonucu hırsızlık şüphelisinin Van'ın Erciş ilçesinde oturan F.Ç. olduğunu tespit etti. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin televizyon ve gazetelerde yayınlanmasının ardından F.Ç.'nin Erciş Adliyesi'ne giderek olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, pişman olduğunu ve parayı iade etmek istediği belirtildi.

İfadesinin ardından serbest bırakılan F.Ç., 8 bin 170 lirayı da banka şubesi aracılığıyla Burdur'a gönderdi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı para, sahibine teslim edildi. F.Ç.'nin olayın olduğu dönemde Burdur'da oturan kızının yanına geldiğini ve hırsızlığı gerçekleştirdiği belirtilirken, hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan müzekkerenin Erciş cumhuriyet başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.

'ADAM PİŞMAN OLMUŞ, PARAMI GÖNDERMİŞ'

Merkez Yassıgüme köyünde oturan Mehmet Yılmaz, "Bankadan pancar paramı çektim. İşim vardı, çarşıda biraz dolaştım. Vakit gelince camiye gittim. Abdest almak için ceketimi astım. Namazı kıldıktan sonra lokantaya gittim. Para verecektim, baktım cebimde para yok. Paranın çalındığını düşündüm. Camiye giderek güvenlik kamerası görüntülerini izledim ve emniyette şikayetçi oldum. Polis geldi, onlar da güvenlik kameralarını inceledi. Geçen gün haber geldi. Adam pişman olmuş, paramı göndermiş. Gittim, paramı aldım" dedi.

'PARANIN BİR KISMINI CAMİYE BAĞIŞLAYACAĞIM'

Polis ekipleri ve camiye güvenlik kamerasını taktıran Kazancıoğlu Camii imamı Şahin Uçar'a da teşekkür eden Mehmet Yılmaz, "Şahin hoca güvenlik kamerasını taktırmasaydı benim gibi başka insanlar da mağdur olurdu. Paranın bir kısmını camiye bağışlayacağım" diye konuştu.

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