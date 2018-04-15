Burdur'da geçen ay bankadan çektiği 8 bin 170 lirayı ceketinin cebine koyan 61 yaşındaki Mehmet Yılmaz, abdest almak için camiye girdi. Bu sırada abdest alır gibi yapan hırsızlık şüphelisi, Yılmaz'ın askıdaki ceketinin cebinden parayı alıp kaçtı. Abdesthaneye olaydan 2 gün önce takılan güvenlik kamerasınca kaydedilen hırsızlık anının ardından pişman olan şüpheli, parayı polise teslim etti. Parasını geri alan Mehmet Yılmaz, "Adam pişman olmuş, paramı göndermiş. Gittim, paramı aldım" dedi.
DHA'nın haberine göre, Burdur merkeze bağlı Yassıgüme köyünde oturan Mehmet Yılmaz, 13 Mart'ta bankadan 8 bin 170 lira çektikten sonra Konak Mahallesi Kalekapı Caddesi'ndeki Kazancıoğlu Camii'ne geldi. Öğle vakti abdesthaneye giren Mehmet Yılmaz, cebinde paraların bulunduğu ceketi askıya asıp abdest almaya başladı. Bu sırada lavaboda abdest alır gibi davranan hırsızlık şüphelisi, bir süre sonra askıya yönelerek kendi ceketini Mehmet Yılmaz'ınkinin yanına astı. Kendi ceketiyle kamufle ederek Mehmet Yılmaz'ın ceketinin ceplerini karıştıran şüpheli, parayı alıp yine ceketiyle kamufle ederek abdesthaneden ayrıldı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Bir süre sonra durumu fark eden Mehmet Yılmaz ise polise haber verdi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı, abdesthaneye olaydan 2 gün önce takıldığı öğrenilen güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde abdest alır gibi yapan hırsızlık şüphelisinin Mehmet Yılmaz'ın askıdaki ceketinin ceplerini karıştırdığı ve daha sonra abdesthaneden çıkıp uzaklaştığı yer aldı.
PARA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı araştırmalar sonucu hırsızlık şüphelisinin Van'ın Erciş ilçesinde oturan F.Ç. olduğunu tespit etti. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin televizyon ve gazetelerde yayınlanmasının ardından F.Ç.'nin Erciş Adliyesi'ne giderek olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, pişman olduğunu ve parayı iade etmek istediği belirtildi.
İfadesinin ardından serbest bırakılan F.Ç., 8 bin 170 lirayı da banka şubesi aracılığıyla Burdur'a gönderdi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı para, sahibine teslim edildi. F.Ç.'nin olayın olduğu dönemde Burdur'da oturan kızının yanına geldiğini ve hırsızlığı gerçekleştirdiği belirtilirken, hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan müzekkerenin Erciş cumhuriyet başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.
'ADAM PİŞMAN OLMUŞ, PARAMI GÖNDERMİŞ'
Merkez Yassıgüme köyünde oturan Mehmet Yılmaz, "Bankadan pancar paramı çektim. İşim vardı, çarşıda biraz dolaştım. Vakit gelince camiye gittim. Abdest almak için ceketimi astım. Namazı kıldıktan sonra lokantaya gittim. Para verecektim, baktım cebimde para yok. Paranın çalındığını düşündüm. Camiye giderek güvenlik kamerası görüntülerini izledim ve emniyette şikayetçi oldum. Polis geldi, onlar da güvenlik kameralarını inceledi. Geçen gün haber geldi. Adam pişman olmuş, paramı göndermiş. Gittim, paramı aldım" dedi.
'PARANIN BİR KISMINI CAMİYE BAĞIŞLAYACAĞIM'
Polis ekipleri ve camiye güvenlik kamerasını taktıran Kazancıoğlu Camii imamı Şahin Uçar'a da teşekkür eden Mehmet Yılmaz, "Şahin hoca güvenlik kamerasını taktırmasaydı benim gibi başka insanlar da mağdur olurdu. Paranın bir kısmını camiye bağışlayacağım" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.