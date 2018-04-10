Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yılı ve 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polislerle Külliyede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tören alanında Koruma Daire Başkanlığında görevli polislerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı. İHA'nın haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’ın da hazır bulunduğu kabulde, polisler bir de gösteri yaptı. Özel hareket polisleri, Külliye bahçesine helikopterden sarkıtılan halatlarla indi, ardından da Türk Bayrağı açtı. Özel harekat polislerinin gösterisini alkışlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Polisler Külliye tören alanında ay yıldız figürü oluşturdu.

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