İstanbul Fatih’teki Samatya sahili, önceki gün bir ilke sahne oldu. Polis, kız arkadaşıyla öpüşen Ali Neş’e Kabahatler Kanunu’nun ‘rahatsız etme’ hükmüne dayanarak 109 TL ceza kesti. Olayı Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'e anlatan 29 yaşındaki Neş şunları söyledi: “Kız arkadaşımla banklarda oturuyorduk. Öpüşüyorduk, sarılıyorduk. Bir anda devriye polis ekibi geldi ve üstümü aramaya başladı. ‘Neden beni arıyorsunuz’ diye sordum. ‘Soru soramazsın. Şikâyet var ki geldik’ dediler. Nedenini sordum. Polis, ‘çevreyi rahatsız etmekten’ diye cevap verdi. ‘Çevreyi nasıl rahatsız ettik’ deyince, ‘Öpüşüyorsunuz’ dediler. Daha sonra Aksaray Karakolu’na götürüldüm. Tutanak yazıldı. Savcılığa itiraz edeceğim. Ceza gerektiren bir şey yaptığımı düşünmediğim için cezayı da ödemeyi düşünmüyorum.”
Ceza Hukukçusu Prof. Durmuş Tezcan, cezayı şöyle değerlendirdi: “İtiraz edilmesi lazım. Madde ‘mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişiye’ diyor. ‘Öpüşmek’ bu maddeyle alakası olmayan eylem. Karara, Sulh Ceza Hâkimliği’ne gidilerek itiraz edebilir. Bu ceza iptal edilir. Bu işlemi yapan kişi hakkında da, keyfi ya da kasıtlı davranışı varsa onunla ilgili de müracaat edilebilir.”
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