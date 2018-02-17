Polisin elindeki mermi patladı

Malatya'da bir polis memuru elinde oynadığı merminin kovanındaki barutun patlaması sonucu hafif yaralandı.

Yeşilyurt ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli bir polis memuru mermiyle oynadığı sırada kovandaki barut patladı.

Parmaklarından hafif yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın bir polis memurunun mermiyle oynadığı sırada meydana geldiğini söyledi.

Urhal, "Silah temizleme odasında mermiyle oynayan bir polis memurumuz, kovandaki barutun patlaması sonucu yaralandı. Patlamadan dolayı memurumuzun sol elinin 2 parmağı zedelendi. Yaralımız tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilecek." dedi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada “Olay mühimmat deposunda patlama sonucu değil, silah temizleme odasında rutin silah bakım ve temizleme işlemleri esnasında bir mermideki barutun reaksiyon sonucu tepkimesiyle meydana gelmiştir. Olay neticesinde 2 polis memuru hafif şekilde yaralanmış olup bir polis memuru hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmiş elinden yaralı bir polis memurunun tedavisi ise devam etmektedir” denildi.

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