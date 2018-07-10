Olay, 02.00 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarında bulunan üst geçitte meydana geldi. İHA'nın haberine göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişi intihar etmek için üst geçide çıktı. Şahsın bariyerlerden sarktığını görenler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri de hava yastığı açarken sağlık ekibi de hazır bekletildi.

POLİS EKİPLERİ YUKARI ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Alınan önlemlerin ardından müzakereci ile birlikte polis ekipleri üst geçide çıktı. Kişinin dalmasını fırsat bilen polis ekipleri şahsı kollarından tutarak yukarı çekmeye çalıştı. 5 polis tuttukları şahsı yukarı çekerken şahıs kendini aşağı bıraktı. Üst geçitten atlayan kişi itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığına düştü. Hava yastığına düşen kişi yara almadan kurtuldu.

Olay yerinde yapılan sağlık kontrolünden sonra kişinin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.