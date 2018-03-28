Popstar yarışmacısı Salih Zülüfoğlu kimdir? Kanal D'de yayınlanan Popstar 2018 yarışmasında 'Devlerin Aşkı' şarkısını seslendirerek beğeni toplayan ve geçtiğimiz hafta yaptığı roman dansı ile stüdyoyu coşturan Salih Zülüfoğlu'nun hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Salih Zülüfoğlu kimdir? Popstar Salih Zülüfoğlu kaç yaşında? İşte Salih Zülüfoğlu'nun hayat hikayesi...

SALİH ZÜLÜFOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Salih Zülüfoğlu, 24 Eylül 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İlkokul mezunu olan Zülüfoğlu'nun iki kardeşi var. Arabesk ve Alaturka tarzında şarkı söyleyen Zülüfoğlu evli ve 1 çocuk babasıdır. Edirne'de ikamet eden yarışmacı 13 yaşından beri sahne alıyor.

Salih Zülüfoğlu'nun roman dansı;

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