Pratik ana yemekleri topladığımız yazımızdan Ramazan sofranıza yakışacak anne köftesi, sebze sevmeyenleri pişman edecek ayvalı kereviz ve tavuklu tariflere yeni bir bakış açısı fırında sebzeli tavuç pirinç tarifimizden birini seçebilirsiniz. İşte iftar menüleri için nefis yemek tarifleri...



EV YAPIMI KÖFTE NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ



Malzemeleri

Yarım kilo kıyma (Kasaptan alırken köfte yapacağınızı söylemenizde fayda var.)

1 ince doğranmış soğan

Yine ince doğranmış maydanoz

1 yumurta

İsteğe bağlı karabiber, köfte baharı ya da kimyon (Hepsi de olabilir)

1 diş sarımsak (tercih edilirse)

Aldığı kadar ince çekilmiş ekmek içi

Nasıl yapılır?

Yumurta, kıyma, soğan, maydanoz ve tercih ettiğiniz baharatları ekleyip yoğurmaya başlayın. Ekmek içini kıymada belli olmayacak oranda ekleyin. Yoğurmaya devam edin. Tüm malzemelerin karıştığına emin olduktan sonra kabınızın üzerini streç ile sararak dolapta tercihen yarım saat bekletin. Bekleyen köfte harcına elinizde yine damak tadınıza göre büyük ya da küçük şekiller verin. Şekil verdiğiniz köfteleri tavanın içine 1 parmağı geçmeyecek şekilde koyduğunu sıvı yağda kızartın. Köftenin her köşesinin eşit pişmiş olduğuna emin olun. Pişen köfteleri havlu peçete ile tabanını kapladığınız tabağa alın. Havlu peçete köftedeki fazla yağı emecektir.

Buzlukta bekleyen köfte nasıl pişirilir?

Eğer köfteleri daha sonra kızartacaksanız, buzdolabı poşeti ile kapladığınız plastik bir kapa yerleştirin. Bir kat köfte bir kat buzdolabı poşeti sererek bu işleme köfteler bitene kadar devam edin. Son olarak buzdolabınızın derin dondurucu kısmına koyun. Pişirmek istediğinizde buzunun çözülmesini beklemeden pişirebilirsiniz. Burada sadece kızartma tavasının üzerini kapatmayı unutmayın. Buzu çözülen köfte yağ ile temas ettiğinde sıçrama yapacaktır. Yine aynı şekilde pişen köfteleri havlu peçete ile tabanını kapladığınız tabağa alın. Havlu peçete köftedeki fazla yağı emecektir. Afiyet olsun...

AYVALI KEREVİZ TARİFİ

Malzemeleri

4 adet kereviz

1 adet ayva

1 adet soğan

1 adet havuç

Yarım fincan zeytinyağı

4-5 dal dereotu

Sosu için;

1 boy portakalın suyu ve kabuğunun rendesi

2 çay kaşığı un

1 çay kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz,

Tercihe göre karabiber ya da kimyon

2 su bardağı su

Nasıl yapılır?

Ayvalı Kereviz yemeği tarifine sosu hazırlayarak başlamanızı öneririz. Yani önce bir derin bir kapta portakal suyu, rendelenmiş portakal kabuğu ve unu tel çırpıcı ya da çatal yardımıyla iyice çırpın. Tuz, toz şeker, karabiber ve suyu ekleyin.

Diğer yandan kerevizler elma dilim şeklinde doğranır ve limonlu suya atılır. Diğer malzemeleri hazırlarken kerevizin kararması da bu şekilde önlenmiş olur. Ayvalar ve havuç da küp küp doğranır. Ardından soğan yemeklik doğranıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar çevrilir. Üzerine dilimlenmiş kerevizler havuç ve ayvalar dizilir. Hazırlanan sos kerevizin üzerine yavaşça dökülüp ocağın altı kısılarak pişmeye bırakılır. Ara ara çatal ile pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Piştiğine emin olduktan sonra servis tabağına alın ve üzerine dereotu serpin. Afiyet olsun...

2. pişirme ve servis önerisi

İkinci pişirme önerimiz farklı sunum arayanlar için. Dilerseniz aynı malzemelerle yemeğinize farklı bir görünüm verebilirsiniz. Bunun için ayvaları enginar formunda yani bir kase gibi kesmeniz gerekiyor. Kerevizleri ise küp küp doğramalısınız. Tencereye biraz su koyarak ayvaları haşlayın. Diğer malzemeyi aynı şekilde yağda kavurup üzerine sos dökün ve biraz piştikten sonra ayvaları da soslu iç malzemeye ekleyin. Tamamen pişen ayvalar tabağa oturtulup üzerine kerevizli soslu karışımdan konur. Üzerine dereoto serpilip servis edilebilir. Afiyet olsun...





Fırında sebzeli & tavuklu pirinç

Malzemeler (6-8 kişilik)

1 su bardağı yasemin pirinç

1 su bardağı karnabahar çiçeği

1 su bardağı brokoli çiçeği

1 adet kırmızı dolmalık biber

1 adet soğan

4-5 adet yeşil fasulye

1 adet havuç

3 çorba kaşığı susam yağı

1 çorba kasesi didiklenmis haslanmış tavuk eti

2 adet yumurta

Susam

Tuz

Karabiber



Yapılışı



Tuzlu bol suda pirinç haşlanır, süzülür, soğuması beklenir. Bu sırada tavanın içinde susam yağı ısıtılır ve doğranmış sebzeler diri kalacak şekilde hafif pişirilir, tuzu, biberi ekilir, soğumaya bırakılır.

Geniş bir çanağın içinde pirinç, didiklenmiş tavuk eti ve sebzeler karıştırılır, üzerlerine yumurta eklenip bir harç gibi karıştırılır.

16 cm çapındaki açılabilir kelepçeli kek kalıbı yağlanır ve içi susam ile kaplanır (Eğer açılabilir kalıp değil ise tercihen teflon olanla aynı işlemi gerçekleştirin).

Kalıbın içine pirinçli harç konup, hafif bastırarak düzlenir ve üzerine bol susam serpilir.

Önceden ısıtılmış 200-210 °C fırında üstü kızarana kadar en az 40 dk pişirilir.

Soğumaya bırakılır, ardından servis tabağına çevrilir ve dilimlenerek ikram edilir.

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