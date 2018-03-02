Prens Harry'nin resmi konutu Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 19 Mayıs'ta Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nde yapılacak düğüne halktan 2 bin 640 kişinin davet edildiği kaydedildi.
Bu davetlilerin gelin ile damadın gidiş gelişleri, diğer davetlilerin saraya varışları ve geçit törenini izleyecekleri kaydedilen açıklamada, "Çift, İngiltere'nin dört bir yanından kraliyet temsilcileri tarafından seçilecek, güçlü liderlik göstermiş ve topluma hizmet etmiş 1200 gencin de davetli listesine dahil edilmesini istedi." ifadelerini kullanıldı.
Halktan 2 bin 640 kişilik davetli listesinde, kraliyet ailesine hizmet edenler, vakıf çalışanları, çocuklar ile bazı Windsor sakinleri yer alıyor.
Windsor Kalesi'ndeki St. George Kilisesi'nde düzenlenecek nikahın ardından çift geçit törenine katılacak.
Çift, daha sonra geri dönerek, St. George Salonu'nda aile üyeleri ve yakın dostları için verilecek resepsiyona ev sahipliği yapacak.
WINDSOR KALESİ
Londra'ya bir saat uzaklıktaki Windsor Kalesi, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından halen ikametgah olarak kullanılıyor. Kalenin tarihi 11. yüzyıla kadar uzanıyor.
Kalenin ibadethanesi olan St. George Kilisesi, tarih boyunca pek çok kraliyet düğününe ev sahipliği yapmasının yanı sıra Kraliçe 2. Elizabeth'in planlanan defin mekanı olarak da biliniyor.
İngiltere tahtının veliahtı Prens Charles ve 1997'de Paris'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan 33 yaşındaki Harry, tahtın beşinci sıradaki varisi durumunda.
Afrika kökenli yoga eğitmeni anne ile Hollanda ve İrlanda asıllı film yönetmeni babanın kızı 36 yaşındaki Meghan Markle ise oyunculuk yapıyor.
Çift, evlendikten sonra resmi konutları Kensington Sarayı'nda ikamet edecek.
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