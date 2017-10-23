PLASTİK, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın, genç yaşına rağmen, ‘fil hastalığı’ olarak bilinen lenfödem tedavisiyle ilgili yaptığı 26 ameliyatla adını tıp literatüne yazdırmayı başardı. Karaaltın, ameliyatlarının ve hastalarının hikâyesini de bir kitapta topladı. Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da çok sayıda hastası olduğunu anlatan Karaaltın, “Toplam 26 hastam lenf düğüm transfer ameliyatı oldu. Türkiye’deki tek vaka serisi. Bu hastaların 2’sinde dünyada ilk defa genital lenfödem için tedavi uygulandı. 4 hastada ise dünyada ilk defa 3 seviyeli lenf düğüm transferi yapıldı. 3 bölgeye, ayak bileği, diz arkası ve kasık bölgesine aynı seansta lenf düğümü nakli yapıldı” dedi.

‘FİL HASTALIĞININ ÇARESİ YOK DEDİLER’

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Suriyeli Yaşar Süleyman, 4 yaşında, halk arasında fil hastalığı olarak bilinen hastalığa yakalandı. Terör örgütü DEAŞ’ın saldırıları nedeniyle ülkesinden kaçarak Türkiye’ye sığınan Süleyman, bacaklarının normal insan bacağının 3 katına ulaştığını belirterek, “Hastalığının çaresi yok dediler. Türkiye’ye geldiğimde değişen sadece hayat şartlarım olmadı. Doktor Karaaltın, ameliyatımı yapabileceğini söyledi ve yaptı. Param olmadığı için benden tek kuruş almadı” diye konuştu.

Manisa’da makine mühendisi olan ve 8 farklı makine icat eden Melih Serter, sattığı bir makineyi kontrol etmek için atölyeye gitti. Kontrol sırasında sağ elinin baş ve serçe parmağını makineye kaptıran Serter, “Kopan 2 parmağım da un ufak oldu. Dikilmesi imkânsızdı. Karaaltın, ayak parmaklarımı alıp elime başarıyla nakletti. Ellerimi eskisi gibi kullanabiliyorum. 8 olan icat sayımı 14’e çıkardım” ifadesini kullandı.