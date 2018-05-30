Muğla’nın Ortaca Belediyesi, ilçenin tanıtımı için ilginç bir yarışma başlattı. Best Job In Turkey (Türkiye’nin En İyi İşi) projesi adı verilen yarışmaya katılacak kişiler arasında seçilecek 1 kişiye 30 bin lira maaş verileceği açıklandı. Jüri tarafından seçilecek olan profesyonel turist, 1-31 Ağustos tarihleri arasında dünyaca ünlü Dalyan, Sarıgerme, İztuzu Plajı ve Kaunos Antik Kenti gibi yerleri gezecek. Gezmek için hiçbir masraf ödemeyecek olan şanslı kişi, gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını Instagram, Facebook, Youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaşacak. Masrafları Ortaca Belediyesi, esnaf ve sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanacak olan profesyonel turiste, tatilin sonunda 30 bin lira ödenecek. 10 gün önce açıklanan yarışma takvimi sonrası belediyenin ve yarışmanın internet sitesine yaklaşık 10 bin kişi giriş yaparak, 30 bin liralık maaş için alınacak profesyonel turist şartlarını inceledi. 15 Mayıs14 Temmuz tarihlerine kadar yapılacak başvurular için şu ana kadar 6 bin kişi resmi olarak başvurdu. HT Egeli'den Mehmet İnmez'in haberi...

İKİ DAKİKALIK VİDEO

30 bin lira maaş almak ve 1 al boyunca tarihi güzellikleri görmek isteyen binlerce kişi, internet sitesindeki formu doldurup, 2 dakikalık kendilerini tanıtan video ekledi. Başvuranlar arasında, öğrenci, iş kadını, fotoğrafçı, sosyal medya uzmanı, gezginler, rehber, öğretmen, doktor, iş adamlarının bulunduğu belirtildi.

Son gün 14 Temmuz

Profesyonel Turist adayları, bestjobinturkey.com adresinden başvuru yapabilecek. Başvuru formunda sosyal medya adreslerini belirtecek adaylar, ayrıca maksimum 2 dakikalık kendilerini tanıtan ve neden kendilerinin seçilmesi gerektiğini belirttikleri videolarını, fotoğraflarını yükleyerek 14 Temmuz’a kadar başvuru yapabilecek.

KRİTERLER

- Sosyal medya kullanımına hakim olmak.

- Video röportaj yapabilmek.

- Seyahat ve Tatil konusunda deneyimli olmak.

- İletişim gücü kuvvetli olmak.

- Fotoğraf ve video çekebilmek.

- İngilizce konuşabilmek, yazabilmek ve anlayabilmek.

- Yurt dışından katılacaklar için vize sorunu olmamak.

- Sürücü ehliyeti olmak.

- Herhangi bir sağlık sorunu olmamak.

- Sabıka kaydı olmamak

JÜRİ SEÇECEK

Projeyi yapan ajans yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan jüri ile birlikte 18 Temmuz’da profesyonel turisti seçecek olan Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, “Yöremizin ve ülkenin tanıtımı için çok değişik faaliyetler hazırladık. Bu proje ile amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

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