23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere PTT de sosyal medya hesapları ile dahil oldu.

PTT'nin sosyal medya hesaplarını çocuklar yönetti. Çocukların çizdikleri resimler ve kartpostalların paylaşıldığı hesaplardaki gönderiler büyük ilgi çekti.

Gökçe Nur isimli bir kız çocuğunun başlattığı paylaşımlara minik arkadaşları da destek verdi. Bazı çocuklar PTT Çocuk dergisi ile bazıları da sınıflarında hazırladıkları postacı ve 23 Nisan temalı köşede poz verdiler.

PTT tarafından düzenlenen gerçek zamanlı sosyal medya kampanyası takipçiler ve diğer kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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