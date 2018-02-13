Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/YPG mensubu 2 terörist Kastel Cindo Köyü’ndeki tünellerde kıskıvrak yakalandı. Teröristlerden Mazlum Raco (26), örgüt tarafından 11 ay önce ‘sözde zorunlu askerlik uygulaması’ kapsamında Cinderes’te örgüte dahil edildiğini itiraf etti. Raco, “Köydeki evime bir grup geldi ve örgütün eli silah tutan herkesi topladığını söyleyerek beni aldı. İlk başta 6 ay kalacağım söylenmişti. Sonra Türkiye’nin operasyon yapabileceği bu yüzden bu sürenin 12 aya çıkarıldığını öğrendik” dedi.

‘ÖLMEKTENSE TESLİM OLDUK’

Babatlı’da silahlı eğitim gördüğünü söyleyen Raco, harekât başladıktan sonra tünellere geçtiklerini söyledi. Tünellerde her türlü erzak ve silahın önceden hazırlandığını anlatan Raco, “Türkiye vurmaya başladığında 38 kişi bir tüneldeydik. Bazıları kaçarken vuruldu. Biz ölmektense teslim olduk” diye konuştu. Örgütün Kürt gençlerini kandırdığını kaydeden Raco, “Bizim bir suçumuz yok, kimseyi de öldürmedim. Aileme kavuşmak istiyorum. PKK ile birlikte Afrin’de daha önce birlikte yaşadığımız Arap ve Türkmenlerden koptuk” dedi.

Örgüte 17 yaşında katılan Muhammed Mennan (18) ise 8 aydır PKK saflarında olduğunu söyledi. Afrin’e bağlı Yetime Köyü’nden Türkiye’den gelen bir PKK’lı tarafından alındığını anlatan Mennan, “Nereye götürüldüğümü dahi bilmeden ailemden kopardılar. Bir kampta uzun süre atış eğitimi aldım. 4 şarjör ve bir silah verip dağa giden gruba dahil ettiler” dedi.

Örgütte bulunduğu için çok pişman olduğunu söyleyen Mennan, “Bulunduğumuz yerde yabancılar da vardı. Bazıları Türk’tü. Arapça ve Kürtçe konuşmayan çoktu. Cesaret hapı kullanılıyordu. Ama ben içmedim. Sorumlumuz ‘Baron’ isimli Türkiyeli bir Kürt’tü. Tünelde baskın yaptılar yakalandık” diye konuştu. Terör örgütünün kendilerine ilk başlarda 5 bin Suri (yaklaşık 42 TL), operasyon başladıktan sonra 25 bin Suri (210 TL) maaş verdiğini kaydeden Mennan, “Çok pişmanım. Bizi öldürülmek üzere ön saflara yerleştirmişler. Teslim olduğum için pişman değilim. Ölmek istemiyorum” dedi.

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