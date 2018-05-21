Ramazan ayında akupunktur ile kilo vermek sağlıklı mı?

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Doktoru Salih Salihoğlu, Ramazan ayında oruç tutanlar için akupunktur ile kilo vermeye başlamanın çok sağlıklı olmayacağını ifade ederek, "Hasta bize ilk defa geliyor ve akupunkturla kilo vermek istiyorsa Ramazan ayı çok uygun bir süreç değil. Çok uzun süre açlık hali ve uzun bir süre su içmeden bekledikleri için hastaların metabolizmaları yavaşlayabiliyor. Biz akupunktur ile hastanın tabii ki metabolizmasını hızlandırıp bu etkiyi çıkartabiliyoruz. Ama bu süreç metabolizmanın yorulmasına da sebep olduğu için genelde Ramazan ayında çok akupunktur randevusu vermemeyi tercih ediyoruz" dedi.
DHA'nın haberine göre, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Salih Salihoğlu, fiziksel akupunkturun belli bir süre iğne batırılarak tedavi etme anlamına geldiğini, akupunkturla tedavide vücudun bozulan dengesinin yeniden sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Sadece ağrılı bölgeye odaklanmayıp, vücudun genel işleyişi düzeltilerek onarım mekanizmalarının devreye sokulduğunu aktaran Dr. Salih Salihoğlu, "Akupunktur iğnelerinin yaptığı uyarılar organizmanın hemen her yerine ulaşabilir. Böylece bağışıklık sistemi güçlendirilerek vücut direncinin düşmesine bağlı birçok hastalık tedavi edilebilir. Genellikle akupunktur iki şekilde uygulanır. Vücut ve kulak akupunkturu. Bunlar ayrı ayrı uygulanabildikleri gibi kombine de edilebilirler. İnsan vücudunda yaklaşık olarak bine yakın akupunktur noktası bulunmaktadır. Tedavide bunların bir kısmı kullanılır. Hasta ve hastalığa göre bu noktalardan bir kısmının uyarılması esasına dayanan tedavi şemaları oluşturulmaktadır" diye konuştu.
'BİRÇOK HASTALIKTA UYGULANABİLİYOR'
Akupunktur ile tedavinin birçok hastalıkta kullanılabildiğini ifade eden Dr. Salihoğlu şunları söyledi:"Akupunktur tedavisinde seans önemlidir. Hastanın kendi hastalığının durumuna göre seans uygulamaları yapılmaktadır. Etkili olduğu bazı hastalıklar vardır. Bunlar temel olarak kas ve iskelet ağrıları, eklem ağrıları, özellikle obezite, kilo problemi olan insanlar, sigara problemi olan insanlar. Sigara bağımlılığı olan hastalarımızda akupunktur tedavisi uygulanmaktadır. Akupunktur bütün hasta gruplarında, bütün yaş gruplarında uygulanabilir. Her hastanın hastalığı öncelikle poliklinik şartlarında muayene ve tanı konulduktan sonra seans uygulamaları başlamaktadır. Her hastalığın farklı farklı tedavi yöntemleri içermektedir. Bunların bir kısmına kulak akupunkturu yapılırken, bir kısmına da vücut akupunkturu ve bir kısım hastalarımıza da kulak artı vücut akupunktur kombini uygulaması yapılmaktadır."
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