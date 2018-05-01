Akupunktur, bugün Dünya Sağlık Örgütü’nün de kabul ettiği ve onay verdiği 300’den fazla hastalıkta güvenle kullanılan bilimsel bir yöntem.
Akupunkturun tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden en iyi bilineni olduğunun söylenebileceğini vurgulayan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sadi Kayıran "Akupunktur, vücudun belirli noktalarına yapılan baskı sonucu sinirleri uyarıyor ver böylece organların çalışmasını yeniden düzenliyor" açıklamasında bulundu.
Akupunkturun çok uzun yıllardır özellikle ağrı tedavisi başta olmak üzere birçok hastalıkta kullanıldığını vurgulayan Dr. Sadi Kayıran, “Akupunktur, vücudun belirli noktalarına yapılan baskı sonucu sinirleri uyarıyor. Böylelikle dengesiz ya da sağlıksız çalışan organları yeniden düzenliyor ve uygun miktarlarda enzim üretmelerine yardımcı oluyor” dedi.
HAMİLELİKTE KULLANILMAMALI
Akupunkturun gerekli eğitimleri almış uzmanlar tarafından uygulandığında son derece güvenli bir yöntem olduğunun altını çizen Dr. Sadi Kayıran, “Tamamen doğaldır ve tedavi boyunca ilaç ya da başka bir kimyasal kullanılmaz. Ancak yine de hamilelikte ya da kanama problemi olan kişiler için uygulanırsa zararlı olabileceği unutulmamalı” uyarısında bulundu.
AKUPUNKTUR ZAYIFLATMAZ
Akupunkturun zayıflama için de kullanılan yöntemlerden biri olduğunu ancak diyet ya da spor yapmadan sadece akupunktur ile zayıflamanın mümkün olmadığını söyleyen Dr. Kayıran, “Akupunktur sadece diyet döneminizi adeta hiç diyet yapmıyormuşsunuz gibi rahat ve stressiz geçirmenizi sağlar. Ayrıca beslenme alışkanlığınızı değiştirerek diyet sonrası kilo almamanıza da destek olur” dedi.
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