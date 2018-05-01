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AKUPUNKTUR ZAYIFLATMAZ

Akupunkturun zayıflama için de kullanılan yöntemlerden biri olduğunu ancak diyet ya da spor yapmadan sadece akupunktur ile zayıflamanın mümkün olmadığını söyleyen Dr. Kayıran, “Akupunktur sadece diyet döneminizi adeta hiç diyet yapmıyormuşsunuz gibi rahat ve stressiz geçirmenizi sağlar. Ayrıca beslenme alışkanlığınızı değiştirerek diyet sonrası kilo almamanıza da destek olur” dedi.