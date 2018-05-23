Dünya genelinde tüm Müslümanlar, Ramazan ayını coşkuyla karşıladı. Ramazan ayının 8. günü orucu bugün tutuluyor. Ramazan bayramında tatil planı yapacak vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak? İşte Ramazan Bayramı'nın başlayacağı tarih ve 2018 resmi tatiller...

2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Ramazan ayının başlaması ile birlikte İslam alemi oruçlarını tutmaya devam ediyor. Tatil planı yapan vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağını araştırıyordu. Bayram tatilinin ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte Ramazan Bayramı tarihi;

2018 Ramazan Bayramı 1 Şevval 1439 Ramazan Bayramı 1. Gün 15 Haziran 2018 Cuma 2 Şevval 1439 Ramazan Bayramı 2. Gün 16 Haziran 2018 Cumartesi 3 Şevval 1439 Ramazan Bayramı 3. Gün 17 Haziran 2018 Pazar

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan bayramı 15 Haziran Cuma günü başlayacak. 14 Haziran Arefe günü olacağı için yarım gün mesai yapılacak. Ramazan bayramı 17 Haziran 2018 günü sona ereceği için toplamda 3.5 gün tatil olacak. Resmi bir açıklama gelirse tatil sürelerinde değişiklik olabilir. Açıklama gelir gelmez detayları aktaracağız.

Ramazan bayramının önemi

- İbadetlerle bir ay Mevla’sına yaklaşanların,

- Dili damağı Allah için kuruyanların,

- Gözü yaşlı yetim, kimsesiz ve öksüzleri görüp gözetenlerin,

- Çocuklara ramazan sevincini aşılayanların,

- Ramazanı ramazan neşvesi içerisinde yaşayanların bayramıdır.

“Ramazan’ın Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş’tur” (Beyhaki , Şuab, 3/306)

“Ramazanın gelişine sevinen müminlerin cesedini, Allah, cehenneme haram kılar”. (Hadis, Vaaz ve İrşat, M. Altunkaya, c.1, s.312)

“Ramazan ayı girince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlere vurulur.” (Buhari, Savm,5)

RAMAZAN BAYRAMI'NDA YAPILMASI GEREKENLER

1) Bayram gecelerini dua ve ibadetle ihya etmek, kaza namazı kılmak, Kur'an okumak ve Allah Teâlâ'dan af ve mağfiret dilemek. Çünkü duaların makbul olduğu gecelerden birisi de bayram geceleridir. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

"Ramazan ve kurban bayramı gecelerini, sevabını umarak ibadetle geçiren kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün ölmez."

2) Bayram sabahı erken kalkarak yıkanıp temizlendikten sonra namaza gitmek.

3) Güzel koku sürünmek.

4) Temiz ve yeni elbise giyinmek.

5) Gücü yetiyorsa namaza yürüyerek gitmek.

6) Güler yüzlü ve sevinçli görünmek.

7) Yoksullara çokça sadaka vermek.

8) Bayram namazına giderken yolda tekbir getirmek.

9) Kurban kesecekse kurban etinden yiyinceye kadar oruç tutuyormuş gibi bir şey yiyip içmemek.

10) Kurban etinden iftar etmek. Çünkü peygamberimiz böyle yaparlardı.

11) Çoluk çocuğuna bolluk göstermek.

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