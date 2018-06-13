Ramazan ayının bitimine ramak kala çalışan vatandaşlar aile sadetinin birlik ve bütünlük olduğu günleri yaşamak ve ardından uzun tatil yapmak için gözlerini bayrama çevirdiler. Nitekim bayramın kaç gün olacağı merak ediliyor. Diyanet'in resmi dini günler takvimine göre Ramazan bayramı kaç gün ? İşte detaylar...

2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Ramazan bayramı ne zaman başlıyor? İşte binlerce çalışanın gözlerini çevirdiği tatil planları sürüyor. Ve haliyle Ramazan bayramının ne kadar süreceğini merak ediyor. Geçtiğimiz yıl 25 Haziran 2017– Pazar günü başlamış 27 Haziran 2017 - Salı günü sona ermişti.



Bu yıl ise Ramazan Bayramı'nın kutlanacağı tarihler sırasıyla şöyle.



2018 Ramazan Bayramı 1439 Ramazan Bayramı 1. Gün 15 Haziran 2018 Cuma 1439 Ramazan Bayramı 2. Gün 16 Haziran 2018 Cumartesi 1439 Ramazan Bayramı 3. Gün 17 Haziran 2018 Pazar

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ 9 GÜN NEDEN DEĞİL?



Bu yıl Ramazan Bayram arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran cuma ikinci günü 16 Haziran cumartesi üçüncü günü 17 Haziran pazar günü olduğu için 9 günlük bir tatil mümkün gözükmüyor.



RAMAZAN BAYRAMI NASIL KILINIR?





Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden

(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

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