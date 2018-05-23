Ramazan tatlıları: Şerbetli ve sütlü en güzel tatlı tarifleri

Güllaç ve cevizli kadayıfı tatlıcıların vitrinlerinde en sık gördüğümüz aydır Ramazan. Hatta güllaç neredeyse sadece Ramazan ayında vitrindeki yerini alır ve marketlerde Güllaç yufkası satılır. Peki bu iki saray tatlısı nasıl yapılır? Püf noktalarını yapım aşamasında bulabileceğiniz Cevizli Kadayıf ve Güllaç tariflerimiz...

GÜLLAÇ TARİFİ



Malzemeler:

12 adet güllaç yaprağı

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı gül suyu

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 su bardağı file fındık

1 kase nar içi

Güllaç Nasıl yapılır?

Süt ve şekeri tencere kaynatın, ocaktan alırken gül suyunu ekleyin ve ılıması için kenara koyun. Güllaç yaparaklarını parçalar halinde kırın. Güllaç tatlısını yapacağınız tepsine kuru güllaç yapraklarını serpin. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın. Ardından cevizleri ve fındıkların serpin ve yine üzerini güllaç yaprakları ile kaplayın. Bu işlemi yapraklar bitene kadar tekrar edin. Güllaç yapraklarının sütü tam olarak çekmesi için hazırlık aşamasıu bittikten sonra 10 dakika buzdolabında beklemesi gerekir. Dinlenen ve sütünü çeken Güllaç tatlısını üzerine file fındık ve nane serperek ve dilimliyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...





GÜLLAÇ KAÇ KALORİ?

Bir dilim Güllaç bir dilim ekmeğin kalorisine eşittir. Şerbetli, unlu tatlılara göre oldukça hafiftir. 1 dilim güllaç yaklaşık 250 kaloridir. Güllaç tatlısının kalorisini düşürmek için yapımında kullanılan şeker miktarını düşük tutun. Kan şekerinizi dengelemek için üzerine tarçın serpebilirsiniz.

KADAYIF TARİFİ

Malzemeler:

500 gr tel kadayıf

150 gr tereyağı

2 su bardağı iri kıyılmış ceviz

Şerbeti için

4 su bardağı şeker

4,5 su bardağı su

Çeyrek limon





Kadayıf Nasıl yapılır?

Kadayıfları tel tel ayırarak başlayabilirsiniz. İnce ince açın tüm kadayıf tellerini. Tepsinizi yağlayıp kadayıfı serin. Bir kat kadayıf bir kat ceviz atacağız. Ancak önce cevizleri diri kalacak şekilde havanda dövelim ya da rondo da çekelim. Ancak cevizler yerken ağza gelsin diye incecik çekmeyin. Cevizleri çektikten sonra bir kat çeviz bir kat kadayıf konur. Son katı kadayıfla kapladıktan sonra küçük bir tepsi yardımı ile üzerinden bastırmanızı öneririz. Zaten ev yapımı kadayıf pişerken kabarır ve puf bir görüntüsü olur. Bu sıkılaştırma yöntemi denge sağlar. Bastırdıktan sonra üzerine tereyağını kızdırıp olabildiğince eşit olarak dökün. 200 derecede ısıttığımız fırında altı üstü kızarana kadar pişirin. Kadayıf pişerken şerbeti yapabilirsiniz. Şeker, su ve limonu bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Kadayıf pişene kadar şerbeti soğuyacaktır. Tatlınızı şerbetleyin dilimleyin ve servis edin. Afiyet olsun...



KADAYIF KAÇ KALORİDİR?

Kadayıf lezzet oranı kadar yüksek kaloriye sahip. Kadayıf tatlısının 100 gramlık bir porsiyonu 244 kaloridir. Unutmayın yemekten sonra tatlı için mutlaka 2 saat ara evrmelisiniz.

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