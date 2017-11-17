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Recep Sert tahliye edildi! Recep Sert, borcunu ödemediği için tutuklanmıştı

Recep Sert tahliye edildi! Borcunu ödemediği için dün tutuklanmıştı

Türkiye'nin beşinci yüz nakli yapılan kişisi olan Recep Sert, cezaevinden tahliye oldu. Sert, bin 500 liralık borcunu ödemediği için dün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti

17.11.2017 - 13:02 | Güncelleme: İHA

Bin 500 lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Bursa İnegöl'de gözaltına alınan Recep Sert, Bursa 2. İcra Ceza Mahkemesi kararıyla tutuklanmıştı. Cezaevinde 3 ay kalacak olan Sert, zatürre başlangıcı sebebiyle Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Borcunun ödenmesinin ardından Recep Sert, tahliye edildi. Sert'in hastaneden de taburcu edildiği öğrenildi.

Recep Sert, ünlü şarkıcı Haluk Levent öncülüğünde kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) şubesi aracılığıyla ödenmesiyle serbest bırakıldı. Haluk Levent, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

HALUK LEVENT'E TEŞEKKÜR

Evine dönen Recep Sert, Haluk Levent'e teşekkür etti.  Ayağının tozuyla bir süre önce açtığı kafesine gelen Recep Sert, eşi ile birlikte açıklama yaptı. Recep Sert'in eşi Esma Sert, "Borçlarımız vardı. Bu sıkıntıları aşmaya çalışıyorduk. Fakat bir yerde tıkandık. Eşim cezaevine girmek zorunda kaldı. Sağlık durumu zaten cezaevinde kalmaya müsait değil. Doktor raporlarımız da vardı. Sanatçımız Haluk Levent ve AHBAP ekibinden Allah razı olsun. Kendileri bir şekilde avukatlarımıza ulaşmışlar ve borcumuzu kapatmışlar. Böylelikle bu durumu atlatmış olduk" dedi.

Recep Sert ise, "Haluk Levent'ten Allah razı olsun. 12 bin lira borcumuz vardı. Hepsini ödediler. Tabii ki biz kimseden bir şey beklemiyorduk. Bir tek Haluk Bey bize bu konuda destek verdi. Herkesin kendine göre sıkıntıları olabilir. Bunlar gayet normal şeyler. Fakat işin içine sağlık da girdiği zaman daha farklı oluyor" dedi.

Bursa İnegöl'de temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e, 18 Temmuz 2013 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapılmıştı.



Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi Sert'e başarılı bir operasyonla nakledildi. Türkiye'de yüz naklinde beşinci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süre tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı.

 Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlendi.

Çiftin dünyaya gelen ve Hira Emine adını verdikleri kızları geçtiğimiz 26 Ocak tarihinde bir yaşını doldurdu. Yürümeye yeni başlayan Hira Emine çiftin ilgi odağı olurken, kızının babasına çok daha düşkün olduğunu söyleyen Esma Sert ise, Hira Emine'nin fotoğraflarını Facebook'taki hesabında paylaştı.



Mutlulukları peşpeşe gelen Sert çifti bu sefer de kafe sahibi oldu. İnegöl'ün Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Sert çiftinin "Esma Waffle" kafeleri bir süre önce hizmete açıldı. Ancak çift haciz şoku yaşamıştı.

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YORUMLAR 28
  • Misafir 2 saat önce
    Alacaklı ne yapsın , herkes alıp alıp ödemesin o zaman var mı böyle iş
  • Misafir 2 saat önce
    Bu Ada'mı görmekten rahatsız olan kardeşim bu ülkenin gerçekleri bunlar bu kadar cüzii bir rakam için cezaevine gönderilen bir insan milyon dolarla yaşayanlar utanç verici bir durum
  • Misafir 2 saat önce
    Bu adama gercekten yüz nakli yapilmismi...? Sürekli gündemimize gelmeside rahatsızlık verici..
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