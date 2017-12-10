Reina saldırısı davasının ilk duruşması yarın görülecek

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina adlı gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek. İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülecek olan ve Cuma gününe kadar devam etmesi öngörülen davada 51'i tutuklu 57 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.

SALDIRIDAN 15 GÜN SONRA BİR EVDE YAKALANMIŞTI

İHA'nın haberine göre; Reina saldırganı olarak anılan DEAŞ mensubu terörist Abdulkadir Masharipov, hain saldırıyı gerçekleştirdikten sonra, ticari taksiyle kaçarak kayıplara karışmıştı. Tüm güvenlik güçlerinin çabalarıyla aranan Masharipov, 16 Ocak 2017 gecesi düzenlenen bir operasyon sonucunda Esenyurt'ta gizlendiği bir evde 3 kişiyle birlikte kıskıvrak yakalanmıştı. Emniyete götürülen Masharipov, 25 gün sonra yoğun güvenlik önlemi altında sevk edildiği İstanbul Adalet Sarayı'nda sorgulanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı tarafından saldırıya ilişkin hazırlanan ve 9 Mayıs 2017 tarihinde kamuoyuna duyurulan 90 sayfalık iddianamedeki şüpheliler bölümünün ilk sırasında saldırgan Abdulkadir Masharipov'a yer verilmişti. Masharipov'un "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Nitelikli şekilde kasten öldürme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs, Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve Bin 540 yıldan 2 Bin 370 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

SALDIRGANIN EŞİ DE SANIK

İddianamede, saldırganın eşi Zarina Nurullayeva ve saldırıyla irtibatları olduğu tespit edilen sanıklar İlyas Mamaşaripov, , Ali Jameel Mohammed Mohammed ve Abdurrauf Sert'in aynı suçlardan 40'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve Bin 548 yıldan 2 Bin 385 yıla kadar hapisleri talep ediliyor. Diğer 52 sanığın ise 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor. Saldırıda yaşamını yitiren ve yaralananların büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu oldukları belirtilirken iddianamede, 39 kişi 'Maktul', 122 kişi 'Mağdur ve müşteki' olarak yer alıyor. Saldırıda yaralanan ve havalimanından ülkesine dönerken verdiği röportajdaki tavırlarıyla dikkatleri çeken ABD'li William Jacob Raak mağdur-müştekiler arasındaki en dikkat çekici isim.

İddianamede, saldırgan Abdulkadir Masharipov'un, eşi Zarina Nurullayeva'ya çektirdiği veda videosunun çözümlerine de yer verilmişti. Şüpheli Abdulkadir Masharipov'un eşi, tutuklu sanık Zarina Nurullayeva'nın emniyet ve savcılık ifadelerinde saldırıdan bilgisi olmadığını söylese de Masharipov'un veda videosunu çekiminin eşi şüpheli Nurullayeva tarafından yapıldığının tespit edildiği vurgulanmıştı. Saldırganın 27 Aralık 2016 tarihinde intihar eylemi yapacağını belirterek çocuklarının büyüyünce eşine zorluk çıkarmamalarını istediği videoda ve oğlunun da büyüdüğünde kendisi gibi intihar eylemi yapması tavsiyesinde bulunduğuna dikkat çekilmişti. İddianamede, saldırganın yakalanması için 7 Bin 200 saatlik kamera görüntüsü izlendiği, DEAŞ Terör örgütünün "Madafa" evleri olarak tabir ettiği örgütsel amaçları doğrultusunda kullandığı Yabancı Terörist Savaşçıların barındırıldığı 152 adrese operasyonlar yapıldığı, saldırı sonrası vatandaşlarca yapılan 2 Bin 142 ihbar değerlendirildiği belirtilmişti.

Reina adlı gece kulübü, saldırının ardından işletmecileri tarafından kapatılmıştı. Ünlü kulüp geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararı üzerine yıkılmıştı.

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