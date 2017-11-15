Rektör koruması polis, kazada hayatın kaybetti

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Erdal Yardım'ın koruma polisi 27 yaşındaki Hikmet Kaan ile Mehmet Salih Yaman'ın kullandığı araç çarpıştı. Kazada, rektör koruması özel hareket polisi Kaan hayatını kaybederken, diğer sürücü Yaman ise yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Bitlis-Tatvan karayolunda meydana geldi. Özel harekat polisi Hikmet Kaan Yıldırım, yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Salih Yaman yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında polis memuru Hikmet Kaan Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, karşı yönden gelen araçtaki Mehmet Salih Yaman ise yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kazada yaralanan Mehmet Salih Yaman olay yerine çağrılan ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı haber alan Hikmet Kaan Yıldırım’ın yakınları ve arkadaşları da hastaneye koştu. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan ve Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük’de hastaneye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

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